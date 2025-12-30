Ya es oficial: el Gobierno decretó el próximo feriado en todo el país

Aunque el Día de los Reyes Magos mantiene su valor cultural y religioso, desde hace décadas la fecha simbólica quedó separada del día de descanso oficial, priorizando fines de semana largos que permitan una mejor organización del tiempo laboral y del consumo turístico.

Este criterio ya es habitual para millones de colombianos, que asocian enero no solo con el cierre del ciclo navideño, sino también con el primer gran puente festivo del año.

El primer fin de semana largo de 2026 y su impacto

El puente del 10 al 12 de enero será el primero de un calendario especialmente favorable. Según estimaciones del sector turístico, los primeros puentes del año suelen registrar altos niveles de desplazamiento, especialmente hacia destinos de clima cálido.

Entre los lugares más elegidos suelen aparecer:

La Costa Caribe , con playas y festivales regionales

El Eje Cafetero , impulsado por el turismo rural

Antioquia y Santander, con fuerte oferta gastronómica y cultural

Empresarios hoteleros anticipan un aumento en las reservas, mientras que aerolíneas y empresas de transporte terrestre preparan operativos especiales para atender la demanda.

Qué es la Ley Emiliani y por qué sigue vigente

La Ley Emiliani, sancionada en 1983, cambió para siempre la manera en que Colombia organiza sus festivos. Su premisa es simple: evitar días festivos aislados en mitad de la semana, que afectan la productividad y generan caos en la movilidad.

Desde su implementación, la norma permitió consolidar los llamados “puentes festivos”, hoy considerados una marca distintiva del calendario colombiano.

Gracias a esta ley, se trasladan al lunes celebraciones como:

San José

Ascensión de Jesús

Corpus Christi

Sagrado Corazón

San Pedro y San Pablo

Asunción de la Virgen

Día de Todos los Santos

Independencia de Cartagena

El impacto económico de estos traslados es significativo, especialmente para municipios intermedios y regiones turísticas que concentran su actividad en los fines de semana largos.

Un 2026 con más feriados y más puentes

Otro dato que genera expectativa es que el calendario laboral de 2026 contará con 18 días festivos, superando al de 2025. De ese total, 11 serán puentes festivos, lo que convierte al año próximo en uno de los más atractivos para planificar descansos estratégicos.

La distribución equilibrada de feriados permitirá movimiento turístico casi todos los meses, evitando la saturación en temporadas puntuales y favoreciendo una demanda más sostenida.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026

Este es el listado completo de los 18 festivos confirmados, incluyendo los trasladados por Ley Emiliani:

1 de enero: Año Nuevo

12 de enero (puente): Reyes Magos

23 de marzo (puente): San José

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

18 de mayo (puente): Ascensión

8 de junio (puente): Corpus Christi

15 de junio (puente): Sagrado Corazón

29 de junio (puente): San Pedro y San Pablo

20 de julio: Independencia

7 de agosto: Batalla de Boyacá

17 de agosto (puente): Asunción de la Virgen

12 de octubre (puente): Día de la Raza

2 de noviembre (puente): Todos los Santos

16 de noviembre (puente): Independencia de Cartagena

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Cómo impacta este cambio en trabajadores y empresas

La confirmación temprana del calendario permite una mejor planificación laboral, especialmente en sectores como educación, industria y comercio. Al mismo tiempo, el sector turístico ajusta tarifas, promociones y paquetes de viaje en función de los puentes confirmados.

Analistas coinciden en que el traslado del Día de los Reyes Magos vuelve a demostrar la vigencia de la Ley Emiliani, una norma que, a más de 40 años de su sanción, sigue moldeando el ritmo del país.

Un comienzo de año con descanso y movimiento

Con el feriado de Reyes Magos trasladado al lunes 12 de enero, Colombia iniciará el 2026 con un puente festivo que combina descanso, turismo y reactivación económica.

Mientras el martes 6 será laboral, millones de colombianos ya saben que el verdadero descanso llegará unos días después, marcando un inicio de año con pausa estratégica y alto movimiento en rutas, aeropuertos y destinos turísticos.