Feriados 2026: el Gobierno confirmó tres días no laborables y habrá más fines de semana extralargos

Además, la resolución indica que la disposición entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación y será archivada en los organismos correspondientes.

En los considerandos, el Gobierno remarca que esta facultad "constituye una política pública destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina" y que su aplicación contribuye a "disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico".

Calendario 2026: cómo impactarán estas fechas

feriados2026

Los tres días no laborables se suman al calendario regular de feriados nacionales, y fueron seleccionados para coincidir estratégicamente con fechas festivas, formando períodos de descanso de cuatro días consecutivos. Así quedarán distribuidos:

Lunes 23 de marzo : se complementará con el feriado inamovible del 24 de marzo , Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio : se suma al 9 de julio , Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: acompañará al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

Esto implica que marzo, julio y diciembre contarán con fines de semana XL, favoreciendo escapadas, reservas turísticas y traslados.

Turismo, economía y estacionalidad

Desde el Gobierno nacional y referentes del sector turístico coinciden en que estos fines de semana prolongados estimulan el consumo en hotelería, gastronomía, transporte, comercio minorista y actividades de recreación, contribuyendo a la generación de empleo y el movimiento económico en ciudades no tradicionales.

El texto oficial señala que estos días ayudan a "distribuir la actividad turística en el tiempo, procurando atenuar los períodos de baja". En ciudades como Mar del Plata, Villa Carlos Paz o Salta, los fines de semana extralargos suelen generar picos de ocupación hotelera superiores al 80%, según datos relevados años anteriores.

Cómo queda conformado el calendario completo de feriados 2026

Además de los nuevos días confirmados, el calendario presenta el siguiente esquema:

Enero

Jueves 1- Año Nuevo (inamovible)

Febrero

Lunes 16 y martes 17 - Carnaval (inamovibles)

Marzo

Lunes 23 - no laborable turístico

Martes 24 - Día Nacional de la Memoria (inamovible)

Abril

Jueves 2 - Día del Veterano y Caídos y Jueves Santo (no laborable)

Viernes 3 - Viernes Santo (inamovible)

Mayo

Viernes 1 - Día del Trabajador (inamovible)

Lunes 25 - Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

Lunes 15 - Paso a la Inmortalidad de Güemes (trasladable)

Sábado 20 - Paso a la Inmortalidad de Belgrano (inamovible)

Julio

Jueves 9 - Independencia (inamovible)

Viernes 10 - no laborable turístico

Agosto

Lunes 17 - Paso a la Inmortalidad de San Martín (trasladable, este año no se modifica)

Octubre

Lunes 12 - Diversidad Cultural (trasladable, sin cambios)

Noviembre

Lunes 23 - Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

Lunes 7 - no laborable turístico

Martes 8 - Inmaculada Concepción (inamovible)

Viernes 25 - Navidad (inamovible)

¿Quiénes no trabajan estos días no laborables?

La resolución determina que los días no laborables no constituyen feriados obligatorios, sino que su impacto dependerá del tipo de actividad y del empleador. En el sector privado, podrá definirse si los empleados deben asistir o si se otorgará el día libre, mientras que en la administración pública suele tomarse como asueto general.

En rubros como transporte, salud, seguridad y servicios esenciales, se prevé que las guardias funcionen con cronograma reducido, como ocurre habitualmente en fechas festivas.