La sugestiva reacción de L-Gante tras la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: "Él juró que..."

Concretamente, a las pocas horas de que Maxi López confirmase en una entrevista con Lape Club Social Informativo (América TV) la separación de Wanda y Migueles, el referente de la cumbia 420 se volcó a sus Instagram Stories para postear una fotografía desde el parque de su casa de Canning donde se lo ve sonriente y de fondo puede escucharse la canción "En el muelle de San Blas", de Maná.

Ocurre que ese tema de la famosa banda mexicana habla de una mujer que espera la vuelta de su novio, pero termina quedándose sola porque él nunca regresó. Lo cierto es que la frase del tema que seleccionó el cantante urbano para su historia virtual reza: "Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría". Así como también, en otro pasaje la canción desliza "sola, sola en el olvido", lo que resultó más que llamativo.

De esta manera, tras viralizarse el posteo de Elián, fueron inevitables las teorías sobre el mensaje cifrado detrás de la aparente historia virtual inocente. Mientras que algunos seguidores arriesgaron que el músico estaría intentando acercarse nuevamente a la mayor de las Nara, otros sugirieron que se trataría de un aviso para hacerle saber a la hermana de Zaira que no tendría la menor intención de retomar el vínculo amoroso ahora que está nuevamente soltera. ¿Será?

reacción Lgante separación Wanda Nara

Cuál fue la filosa chicana de L-Gante a Wanda Nara por un escándalo del pasado

En el cierre de 2025, L-Gante volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras lanzar una provocación directa a Wanda Nara, su expareja, apelando a uno de los episodios más comentados del escándalo que la tuvo como protagonista junto a Mauro Icardi y la China Suárez. Con ironía filosa y sentido de oportunidad, el cantante decidió reavivar la polémica desde sus redes sociales.

Todo comenzó con una serie de historias que el artista compartió en Instagram. En los videos se lo ve recorriendo distintos ambientes de su casa: el living, la cocina y un amplio jardín con pileta. A simple vista, las imágenes no parecían tener un doble sentido. Sin embargo, el mensaje que acompañó la publicación fue el que encendió las alarmas entre los seguidores más atentos.

lgante y el palito a wanda nara

“La casa de mis sueños”, escribió L-Gante sobre las imágenes, en una chicana evidente que remitió de inmediato a una frase que quedó marcada a fuego en el Wandagate. El guiño no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, que interpretaron el posteo como una burla directa a la empresaria.

Lejos de dar marcha atrás, el músico fue por más. Minutos después, subió una nueva historia en la que mostró su habitación, equipada con estudio de grabación propio y un jacuzzi vidriado. Fiel a su estilo provocador, acompañó el video con otra frase cargada de ironía: “Y la habitación de mis sueños. Amén”. La referencia volvió a ser clara y el mensaje terminó de cerrar la chicana.

El trasfondo de esta burla se remonta a comienzos de 2025, cuando Mauro Icardi y la China Suárez oficializaron su romance. En ese contexto, el futbolista adquirió la propiedad que Wanda Nara anhelaba comprar en Nordelta, una vivienda que ella misma había presentado públicamente como “la casa de mis sueños”. Aquella expresión se transformó con el tiempo en un símbolo del conflicto.