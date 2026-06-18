La insólita cábala que Maxi López prometió cumplir para que la Selección gane

Finalmente, el exjugador confirmó que piensa repetir la maniobra de cara al próximo encuentro de Argentina. "Me parece que voy a entrar tarde para que siga como está yendo todo", lanzó entre risas. Con la Selección ya pensando en su segundo partido, varios hinchas esperan un detalle tan curioso como puntual: si Maxi López vuelve a llegar tarde al estadio para no romper la racha.

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¿Cuál fue la reacción de Maxi López tras los rumores de crisis con Daniela Christiansson?

Los rumores de crisis entre Maxi López y Daniela Christiansson se dispararon en las últimas horas a partir de un viaje sorpresivo de la modelo a Suiza, donde mostró imágenes junto a parte de su familia. La distancia con el exfutbolista, que sigue de cerca el Mundial 2026, alimentó las especulaciones sobre una posible separación, sobre todo después del repercutido beso entre Maxi y Wanda Nara en la ficción que ambos protagonizaron.

Sin embargo, fue el propio Maxi quien le bajó el tono a los rumores: sin hacer declaraciones, compartió en sus historias de Instagram una foto junto a Daniela en la que ambos aparecen sonrientes y con una camiseta retro de la Selección. Ella reposteó la misma imagen agregando "missing you" junto a un emoji de corazón, gesto que sus seguidores leyeron como una confirmación de que la relación sigue firme.

La propia Daniela había explicado horas antes los motivos de su regreso a Suiza: aclaró que volvió para resolver el papeleo de su mascota y organizar la mudanza de sus pertenencias a la Argentina, y que aprovechó el viaje de Maxi por el Mundial para adelantar esos trámites y ver a su familia, descartando así cualquier versión de conflicto en la pareja.