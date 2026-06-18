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La insólita cábala que Maxi López prometió cumplir para que la Selección gane

Maxi López reveló el episodio que vivió durante el primer partido de la Selección en el Mundial 2026 que se volvió un ritual para darle suerte al equipo de Scaloni.

18 jun 2026, 12:07
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La insólita cábala que Maxi López prometió cumplir para alentar a la Selección argentina.

La insólita cábala que Maxi López prometió cumplir para alentar a la Selección argentina.

La insólita cábala que Maxi López prometió cumplir para alentar a la Selección argentina.

La insólita cábala que Maxi López prometió cumplir para alentar a la Selección argentina.

Con el Mundial 2026 en marcha, los hinchas argentinos ya empezaron a buscar cábalas para repetir la consagración de Qatar 2022, y Maxi López no fue la excepción. El exfutbolista, que está en Miami cubriendo el desempeño de la Selección para redes sociales y streaming, vivió un episodio insólito en el debut del equipo de Scaloni frente a Argelia que ahora se transformó en ritual.

Una serie de complicaciones con la acreditación y un vuelo demorado hicieron que Maxi llegara al estadio cuando el partido ya llevaba diez minutos en juego. Poco después, el equipo de Lionel Scaloni metió tres goles. "Entre acreditación y vuelo atrasado, me perdí los primeros minutos. ¿Ahora la cábala será llegar tarde siempre?", se preguntó el propio López en sus redes.

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Para sumarle más misterio a la situación, aclaró que esa demora no fue algo habitual en él: "Y los que me conocen saben que siempre llego puntual a todos lados, pero esta vez no dependía de mí".

Los seguidores no dudaron y le respondieron con pedidos de que mantenga la cábala a toda costa: "Ni se te ocurra ser puntual en el próximo", "Por favor, sostenelo", "Dale que va como cábala" y "Es una señal Maxi" fueron algunos de los comentarios que recibió.

Finalmente, el exjugador confirmó que piensa repetir la maniobra de cara al próximo encuentro de Argentina. "Me parece que voy a entrar tarde para que siga como está yendo todo", lanzó entre risas. Con la Selección ya pensando en su segundo partido, varios hinchas esperan un detalle tan curioso como puntual: si Maxi López vuelve a llegar tarde al estadio para no romper la racha.

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¿Cuál fue la reacción de Maxi López tras los rumores de crisis con Daniela Christiansson?

Los rumores de crisis entre Maxi López y Daniela Christiansson se dispararon en las últimas horas a partir de un viaje sorpresivo de la modelo a Suiza, donde mostró imágenes junto a parte de su familia. La distancia con el exfutbolista, que sigue de cerca el Mundial 2026, alimentó las especulaciones sobre una posible separación, sobre todo después del repercutido beso entre Maxi y Wanda Nara en la ficción que ambos protagonizaron.

Sin embargo, fue el propio Maxi quien le bajó el tono a los rumores: sin hacer declaraciones, compartió en sus historias de Instagram una foto junto a Daniela en la que ambos aparecen sonrientes y con una camiseta retro de la Selección. Ella reposteó la misma imagen agregando "missing you" junto a un emoji de corazón, gesto que sus seguidores leyeron como una confirmación de que la relación sigue firme.

La propia Daniela había explicado horas antes los motivos de su regreso a Suiza: aclaró que volvió para resolver el papeleo de su mascota y organizar la mudanza de sus pertenencias a la Argentina, y que aprovechó el viaje de Maxi por el Mundial para adelantar esos trámites y ver a su familia, descartando así cualquier versión de conflicto en la pareja.

IG MAxi López

     

 

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