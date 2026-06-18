ANSES: cómo cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar antes de que cierre el plazo

Para acceder al beneficio, los hijos deben cumplir determinadas condiciones vinculadas a la edad y a la escolaridad.

En el caso de niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, el beneficio alcanza a quienes tienen entre 45 días de vida y 18 años y concurren regularmente a instituciones educativas reconocidas por las autoridades competentes.

La ayuda puede cobrarse por estudiantes que asistan a:

Nivel inicial.

Jardín de infantes.

Escuela primaria.

Escuela secundaria.

Por otra parte, cuando se trata de hijos con discapacidad, ANSES contempla un universo más amplio de beneficiarios.

En estos casos no existe límite de edad y el beneficio puede corresponder a quienes asistan a:

Escuelas especiales.

Centros de rehabilitación.

Talleres protegidos.

Instituciones de apoyo a la formación laboral.

Establecimientos educativos reconocidos oficialmente.

ayuda escolar anses 5.jpg ANSES pagará $85.000 extra por AUH en junio: cómo saber si te corresponde y qué trámite hacer

El trámite que ANSES exige para habilitar el pago

Aunque muchas familias cobran la Ayuda Escolar de manera automática, existen situaciones en las que ANSES solicita la acreditación de la escolaridad para habilitar el beneficio.

Para ello es obligatorio presentar el Certificado Escolar PS 2.68, un formulario mediante el cual se verifica que el menor se encuentra efectivamente cursando estudios.

La presentación del documento es uno de los requisitos más importantes para evitar retrasos o inconvenientes en el cobro.

Cómo presentar el Certificado Escolar paso a paso

El trámite puede realizarse desde la página web o la aplicación oficial de ANSES.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección "Hijas e Hijos".

Seleccionar la opción "Presentar Certificado Escolar".

Descargar el formulario PS 2.68.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

Sacar una fotografía o escanear el documento.

Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar la imagen del certificado.

Una vez enviada la documentación, el organismo inicia el proceso de validación de los datos.

Cuándo se acredita el pago de los $85.000

Tras la presentación y aprobación del Certificado Escolar, ANSES puede demorar hasta 60 días en efectuar la acreditación del beneficio.

El dinero se deposita directamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra habitualmente la AUH o las asignaciones familiares.

Por este motivo, quienes todavía no realizaron el trámite son aconsejados a completarlo cuanto antes para evitar demoras en la percepción del beneficio.

Cómo saber si el trámite fue aprobado

ANSES ofrece una herramienta para consultar el estado del Certificado Escolar presentado.

La verificación puede realizarse desde la sección "Hijas e Hijos" dentro de Mi ANSES, donde se informa si el formulario fue aceptado correctamente o si presenta observaciones.

En algunos casos, el trámite puede ser rechazado debido a errores en la carga de datos, documentación incompleta o problemas de legibilidad en la imagen enviada.

Cuando esto ocurre, el titular deberá volver a presentar el formulario con la información corregida para que el organismo pueda procesarlo nuevamente.