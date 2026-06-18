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ANSES: cómo cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar antes de que cierre el plazo

El organismo mantiene habilitada la carga del Certificado Escolar, un requisito indispensable para quienes buscan cobrar la Ayuda Escolar de $85.000 por hijo durante 2026.

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ANSES: cómo cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar antes de que cierre el plazo

ANSES: cómo cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar antes de que cierre el plazo

La Ayuda Escolar Anual continúa siendo uno de los beneficios más importantes que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para acompañar a las familias durante el ciclo lectivo. Con un monto cercano a los $85.000 por hijo, esta asistencia económica busca aliviar los gastos vinculados a la educación, como la compra de útiles, guardapolvos, mochilas, libros y calzado escolar.

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Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben automáticamente este pago. Para acceder al beneficio es necesario cumplir con un requisito fundamental que ANSES considera indispensable para habilitar la acreditación del dinero.

Se trata de la presentación del Certificado Escolar, un trámite que permite acreditar que el menor asiste regularmente a un establecimiento educativo y que puede realizarse de manera completamente digital.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual

La prestación está destinada a las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Para acceder al beneficio, los hijos deben cumplir determinadas condiciones vinculadas a la edad y a la escolaridad.

En el caso de niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, el beneficio alcanza a quienes tienen entre 45 días de vida y 18 años y concurren regularmente a instituciones educativas reconocidas por las autoridades competentes.

La ayuda puede cobrarse por estudiantes que asistan a:

  • Nivel inicial.
  • Jardín de infantes.
  • Escuela primaria.
  • Escuela secundaria.

Por otra parte, cuando se trata de hijos con discapacidad, ANSES contempla un universo más amplio de beneficiarios.

En estos casos no existe límite de edad y el beneficio puede corresponder a quienes asistan a:

  • Escuelas especiales.
  • Centros de rehabilitación.
  • Talleres protegidos.
  • Instituciones de apoyo a la formación laboral.
  • Establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
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El trámite que ANSES exige para habilitar el pago

Aunque muchas familias cobran la Ayuda Escolar de manera automática, existen situaciones en las que ANSES solicita la acreditación de la escolaridad para habilitar el beneficio.

Para ello es obligatorio presentar el Certificado Escolar PS 2.68, un formulario mediante el cual se verifica que el menor se encuentra efectivamente cursando estudios.

La presentación del documento es uno de los requisitos más importantes para evitar retrasos o inconvenientes en el cobro.

Cómo presentar el Certificado Escolar paso a paso

El trámite puede realizarse desde la página web o la aplicación oficial de ANSES.

Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Dirigirse a la sección "Hijas e Hijos".
  • Seleccionar la opción "Presentar Certificado Escolar".
  • Descargar el formulario PS 2.68.
  • Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
  • Sacar una fotografía o escanear el documento.
  • Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar la imagen del certificado.

Una vez enviada la documentación, el organismo inicia el proceso de validación de los datos.

Cuándo se acredita el pago de los $85.000

Tras la presentación y aprobación del Certificado Escolar, ANSES puede demorar hasta 60 días en efectuar la acreditación del beneficio.

El dinero se deposita directamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra habitualmente la AUH o las asignaciones familiares.

Por este motivo, quienes todavía no realizaron el trámite son aconsejados a completarlo cuanto antes para evitar demoras en la percepción del beneficio.

Cómo saber si el trámite fue aprobado

ANSES ofrece una herramienta para consultar el estado del Certificado Escolar presentado.

La verificación puede realizarse desde la sección "Hijas e Hijos" dentro de Mi ANSES, donde se informa si el formulario fue aceptado correctamente o si presenta observaciones.

En algunos casos, el trámite puede ser rechazado debido a errores en la carga de datos, documentación incompleta o problemas de legibilidad en la imagen enviada.

Cuando esto ocurre, el titular deberá volver a presentar el formulario con la información corregida para que el organismo pueda procesarlo nuevamente.

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