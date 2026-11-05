Una usuaria de TikTok filtró el kit para los voluntarios de la visita de León XIV y un detalle causó revuelo

La mochila tenía dentro una remera color amarillo con el lema de la visita del Papa León XIV a la Argentina, una gorra, el carnet de voluntario, una pulsera, un rosario, una tarjeta SUBE especial que la identifica como voluntaria y una botella para beber agua durante la jornada.

"La verdad que súper tierno encima la cantidad de gente: armar esto para 30 mil personas, es una locura", destacó asombrada por la presentación del kit.

Sin embargo, el detalle que más le llamó la atención llegó al final al remarcar que también le habían dado un paquete de papas fritas mientras aguardaba retirar el kit que tenía el sello oficial de la visita de Papa León XIV y una imagen de la Virgen María impreso en el envoltorio.

"Necesito que vean bien el paquete porque le pusieron el logo y la Virgen, o sea, no es un sticker", destacó maravillada sobre los detalles especiales del packaging.

Cómo serán los cortes de tránsito por la visita del Papa León XIV

Las restricciones de tránsito por la visita del Papa León XIV a la Argentina comenzaron en la madrugad del miércoles 4 de noviembre obre el tramo comprendido entre Sucre y Ugarteche. El esquema prevé llegar al corte total de ese sector, que se mantendrá hasta el lunes 16 de noviembre.

Durante los primeros días, los vecinos que viven sobre la avenida podrán acceder a sus cocheras mediante un carril exclusivo. Esa posibilidad estará disponible hasta el sábado 7.

Desde la tarde de ese día y hasta la madrugada del miércoles 11, el perímetro de seguridad de Palermo tendrá controles y restricciones totales. Los ingresos y egresos peatonales y vehiculares estarán habilitados por Avenida Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

El operativo que incluye el cierre de la autovía también contempla restricciones en distintos puntos de Luján, tanto los días previos como durante la llegada de León XIV, en lo que son dos grandes zonas: la zona cero y la zona de influencia.

El sábado 7 de noviembre a la medianoche, cuando se interrumpirá el acceso Tótem desde la bajada Walk de la Autovía 7. En tanto, la calle 9 de Julio, entre 25 de Mayo y Mitre, permanecerá habilitada para el ingreso peatonal hacia la Basílica.

El domingo 8 por la noche comenzará el despeje vehicular de la zona cero, seguido por su cierre total el lunes 9. Además, el martes 10 a la medianoche cerrarán por completo la salida de la avenida Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7.

Por otra parte, habrá restricciones de estacionamientos y cierres complementarios, junto con cortes en puentes, desde el lunes 9 a la medianoche.