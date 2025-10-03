En vivo Radio La Red
Trends
Morena Rial
Soledad, llanto y miedo

¿Corre peligro? El verdadero motivo por el que More Rial está en el penal de Magalena

¿Corre peligro More Rial? La verdad detrás de su estadía en el penal de Magdalena. Enterate.

La vida de Morena Rial dio un giro inesperado y estremecedor. En medio de las causas judiciales que la persiguen, la hija del conductor Jorge Rial quedó detenida y trasladada al Penal de Mujeres N°51 de Magdalena, ubicado a 150 km de la Ciudad de Buenos Aires. Una decisión que desató polémica y preocupación, no solo por su situación legal, sino también por las condiciones en las que permanece privada de su libertad.

Leé también Morena Rial rompió el silencio con una dura advertencia desde la cárcel: "Los que insultan..."
Morena Rial rompió el silencio con una dura advertencia desde la cárcel: Los que insultan...

Según Alejandro Cipolla, su abogado, More está “encerrada en el área de buzones, donde no tiene contacto con nadie”. Allí, la joven pasó su primera noche en una celda individual, sin colchón, sin ventanas y con un estado de angustia extremo. Fuentes cercanas aseguran que lloró durante horas, devastada por el aislamiento y el frío de esas paredes.

Lo primero que pidió fue algo básico: un colchón para poder dormir.

La jueza había ordenado que More fuera enviada a la Unidad de Melchor Romero, en La Plata, pero el Servicio Penitenciario bonaerense tomó otra decisión.

En un documento interno justificaron el cambio: “Dada la repercusión mediática que tiene la detenida, consideramos que lo mejor es llevarla a la Unidad 51 de Magdalena, donde puede ser controlada y cuidada de manera más estricta”.

image

El motivo es claro: evitar que sea atacada por otras presas que, conociendo su fama, podrían lastimarla para ganar notoriedad mediática.

De todos modos, More no permanecerá en el buzón. Está previsto que en las próximas horas sea trasladada a un pabellón “tranquilo”, donde conviven internas condenadas. Allí, paradójicamente, podría encontrar algo de alivio: las presas saben que tratar bien a alguien con tanta exposición puede traer beneficios, según contó Martín Candalaff.

El letrado Alejandro Cipolla advirtió que la situación es injusta y que More sufre un trato diferencial solo por ser una figura mediática: “La tienen aislada y sin contacto con otras internas. La decisión es arbitraria, la están castigando por su apellido”.

El futuro de More es incierto. Desde el penal sostienen que la medida busca protegerla y evitar un escándalo mayor. Sin embargo, la joven atraviesa un proceso judicial cargado de tensión, mientras el país sigue con atención cada paso de su estadía tras las rejas.

Morena Rial
