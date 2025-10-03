Morena Rial rompió el silencio con una dura advertencia desde la cárcel: "Los que insultan..."

Luego, agradeció especialmente a su amigo y abogado Alejandro Cipolla por acompañarla en este difícil proceso: “Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

Y cerró después pidiendo que la contacten por mensaje directo aquellos interesados en caso de que alguna marca quiera promocionar algún producto: "Para publicidad, hablar por DM", avisó Morena Rial desde prisión.

La hija del periodista Jorge Rial está acusada de participar en un robo bajo la modalidad conocida como escruche, hecho que ocurrió el sábado 18 de enero en una casa ubicada en Villa Adelina, y donde participaron otros hombres y mujeres.

Cómo fue el primer día de Morena Rial en el 'buzón' de la cárcel

Alejandro Cipolla, amigo de Morena Rial, se refirió a cómo transcurrió el primer día de detención la joven en el penal de Magdalena, donde fue alojada en una celda para una persona y alejada del resto de las internas.

Primero, el abogado hizo un análisis de los motivos por los que la Justicia revocó la excarcelación de Morena ante sus constantes incumplimientos a lo establecido para seguir bajo modalidad de excarcelación.

"Es una lástima, lo venía hablando con morena hace unas semanas lo que pasa es que venía atravesando una crisis grave de temas psiquiátricos. Esto lo hizo hacer un comportamiento autodestructivo que la llevó a hacer todo esto", precisó Cipolla en diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora en El Obervador.

Y detalló sobre las condiciones con las que pasó sus primeras horas en la cárcel: "Está en buzón bien chiquito. Cuando son personajes famosos suelen dejarlos aislados de la población y el hecho que le indilga a morena participó con un menor y esto puede generar algún tipo de violencia entre las internas".

“La realidad es que no tiene absolutamente nada, tiene la poca ropa que le hice llevar y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita", puntualizó el abogado.

Y cerró: "Ya mandé un letrado de mi confianza de mi estudio para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un teléfono celular, que está autorizado por la Provincia de Buenos Aires”.