El serio problema de salud que enfrenta Morena Rial en la cárcel de Magdalena: "Está muy mal"

Y remarcó: “Yo pedí un recurso de reposición para revertir la situación, un arresto domiciliario por el tema de Amadeo y solicitamos evaluación psicológica y psiquiátrica”.

“Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Ayer, apenas llegó a la Unidad, me llamó y me dijo ‘el domingo tráiganme a Amadeo’”, sumó Leiro sobre la angustia que vive la joven en la cárcel y el desesperado pedido que hizo por ver a su hijo más chico.

morena rial 2

La preocupante situación de Morena Rial en un buzón del penal de Magdalena

El abogado Alejandro Cipolla, quien es amigo de Morena Rial, dio detalles del dramático momento que vive la joven durante sus primeras horas en prisión en la cárcel de mujeres de Magdalena.

"Es una lástima, lo venía hablando con morena hace unas semanas lo que pasa es que venía atravesando una crisis grave de temas psiquiátricos. Esto lo hizo hacer un comportamiento autodestructivo que la llevó a hacer todo esto", indicó el letrado en El Observador en charla con Marina Calabró y Guido Záffora.

Si bien aún no pudo verla, el abogado dio detalles de las condiciones en las que se encuentra detenida la hija de Jorge Rial como una interna más.

"Está en buzón bien chiquito. Cuando son personajes famosos suelen dejarlos aislados de la población y el hecho que le indilga a morena participó con un menor y esto puede generar algún tipo de violencia entre las internas", explicó.

En tanto, comentó el motivo por el que está aislada del resto de la población: "Puede implicar un riesgo a su vida", dijo sin vueltas Alejandro Cipolla.

Y dijo que por el momento está con la ropa puesta y no tenía ni un colchón, algo que le hará llegar en las próximas horas, y que gestionará que pueda tener acceso a un teléfono.

“La realidad es que no tiene absolutamente nada, tiene la poca ropa que le hice llevar y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita. Ya mandé un letrado de mi confianza de mi estudio para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un teléfono celular, que está autorizado por la Provincia de Buenos Aires”, finalizó el letrado.