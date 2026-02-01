Tarjeta Alimentar ANSES: cómo cobrar $80.000 en febrero 2026

Paso a paso para hacer la consulta en Mi ANSES

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu Clave de la Seguridad Social .

Accedé al menú principal.

Seleccioná la opción “Consultar” o “Hijos” , según la versión de la plataforma.

El sistema indicará automáticamente si sos beneficiario de la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente a febrero de 2026.

En caso de que el beneficio no figure, ANSES recomienda revisar y actualizar los datos personales y del grupo familiar, ya que errores en la información cargada pueden impedir la correcta liquidación.

ANSES_calendario

Quiénes cobran el extra de ANSES en febrero de 2026

El monto de $81.936 se deposita a las familias con dos hijos que perciben la AUH. El pago se acredita de manera automática, junto con la asignación mensual, sin necesidad de inscripción previa.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026 son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios respecto de los meses anteriores, ya que el Ministerio de Capital Humano no anunció aumentos para febrero.

Atención: no es un beneficio del SUAF para trabajadores

Uno de los puntos que más confusión genera es la relación con el sistema SUAF. Desde ANSES aclaran que:

No cobran Tarjeta Alimentar los trabajadores en relación de dependencia que perciben Asignaciones Familiares SUAF por salario.

Sí cobran quienes reciben AUH, AUE, PNC por siete hijos o más y AUH por discapacidad.

Por ese motivo, aunque suele asociarse a las asignaciones familiares, el alcance del beneficio está limitado a los sectores más vulnerables.