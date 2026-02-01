Tarjeta Alimentar ANSES: cómo cobrar $80.000 en febrero 2026

Durante febrero de 2026, miles de familias recibirán un pago adicional de hasta $81.936 que liquida la ANSES a través del programa Tarjeta Alimentar, un beneficio clave destinado a reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria.
ANSES paga en febrero un extra de hasta $80.000 para familias con dos hijos: así podés consultar si lo cobrás y cuándo se acredita.
ANSES confirma cuánto se cobra por hijo en agosto 2025 con AUH y Tarjeta Alimentar
Durante febrero de 2026, miles de familias recibirán un pago adicional de hasta $81.936 que liquida la ANSES a través del programa Tarjeta Alimentar, un beneficio clave destinado a reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Aunque suele mencionarse como un extra dentro del sistema de asignaciones, es importante aclarar que este monto no corresponde al SUAF de trabajadores en relación de dependencia, sino que se paga exclusivamente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otros grupos específicos.
Ante las consultas recurrentes, el organismo previsional habilita una forma simple y online para verificar si el pago está asignado en febrero y en qué cuenta se acredita.
Para confirmar si en febrero te corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar, el trámite se realiza de manera digital y no lleva más de unos minutos. No hace falta pedir turnos ni realizar gestiones presenciales.
Paso a paso para hacer la consulta en Mi ANSES
Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu Clave de la Seguridad Social.
Accedé al menú principal.
Seleccioná la opción “Consultar” o “Hijos”, según la versión de la plataforma.
El sistema indicará automáticamente si sos beneficiario de la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente a febrero de 2026.
En caso de que el beneficio no figure, ANSES recomienda revisar y actualizar los datos personales y del grupo familiar, ya que errores en la información cargada pueden impedir la correcta liquidación.
El monto de $81.936 se deposita a las familias con dos hijos que perciben la AUH. El pago se acredita de manera automática, junto con la asignación mensual, sin necesidad de inscripción previa.
Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026 son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Estos valores se mantienen sin cambios respecto de los meses anteriores, ya que el Ministerio de Capital Humano no anunció aumentos para febrero.
Uno de los puntos que más confusión genera es la relación con el sistema SUAF. Desde ANSES aclaran que:
No cobran Tarjeta Alimentar los trabajadores en relación de dependencia que perciben Asignaciones Familiares SUAF por salario.
Sí cobran quienes reciben AUH, AUE, PNC por siete hijos o más y AUH por discapacidad.
Por ese motivo, aunque suele asociarse a las asignaciones familiares, el alcance del beneficio está limitado a los sectores más vulnerables.