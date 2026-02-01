Sofía Pachano le pidió a su papá Aníbal que le cuidara el bebé, pero pasó algo inesperado
Sofía Pachano se convirtió en mamá el pasado 19 de enero y la felicidad invadió su vida y la de Santiago Ramundo, su pareja. Aníbal Pachano también se emocionó con su rol de abuelo, pero en las últimas horas le asignaron una tarea especial que desaprobó.
En sus redes, la actriz y conductora mandó al frente a su papá con una desopilante foto. “Un éxito el niñero que contratamos”, escribió junto a la postal donde se lo vio al coreógrafo dormido en el sofá al lado de Vito.
Al parecer, Aníbal aprovechó la siesta de su nietito para descansar un rato y Sofía lo agarró justo. Lo cierto es que la postal causó mucha ternura en las redes, y varios usuarios vaticinaron que Aníbal será un gran compinche del nene.
Hace unos días, en una charla exclusiva con Primicias Ya, el coreógrafo habló sobre cómo atraviesa esta nueva etapa familiar, qué sintió al tener por primera vez a su nieto en brazos y la emoción que envuelve a todo el clan. Además, destacó el acompañamiento de Ana Sans, madre de Sofía, quien estuvo presente durante el posparto.
“Estamos muy felices, son emociones que uno desconoce, que son nuevas y la verdad que te sorprende ver a tu hija que era una nena y ahora de golpe es una mamá, de conocer a Vito que está divino, y el papá que están todos chochos”, expresó con emoción Aníbal.
Al referirse a cómo vio a Sofía en estas primeras horas como mamá, Pachano detalló con ternura: “Ella está muy bien, estuve con Vito en brazos, pesó 3,400 kg, es tan chiquitito y tan frágil pero viste que en menos de un mes ya se ponen erguidos”.
Cuál es el apodo que le pusieron al bebé de Sofía Pachano
Sofía Pachano se encuentra feliz por el nacimiento de su primer hijo junto a Santiago Ramundo. Compartió la primera foto de Vito, recostado con un gorrito tejido y la clásica cinta del hospital, acompañado del mensaje: “Holi. Vito Ramundo Pachando aka Bb Millas”.
El apodo, “Bebé Millas”, nació entre sus seguidores que siguieron de cerca el embarazo y los viajes de la pareja por destinos como Nueva York, Río de Janeiro, Turquía, Croacia, Puglia, Chile, Mendoza, Mar del Plata y Ámsterdam.
Frente al espejo y con el bebé en brazos, Sofía mostró su emoción y la paz que le transmite Vito. “Arranqué el videíto para que vean que me había bañado y me quebré en el camino”, confesó.