Reforma laboral: el Gobierno salió a desmentir a la oposición y aseguró que no habrá quita de indemnizaciones
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y afirmó que el proyecto busca crear empleo formal, reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a las pymes, sin afectar derechos adquiridos.
El Gobierno nacional salió a responder a las críticas de la oposición y ratificó que la reforma laboral no contempla una quita de indemnizaciones. Así lo aseguró el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien defendió la iniciativa oficial y sostuvo que el objetivo central del proyecto es generar empleo genuino en un contexto de estabilidad económica y crecimiento.
En declaraciones radiales, el funcionario explicó que la reforma apunta a corregir distorsiones acumuladas durante años en el sistema laboral y remarcó que la instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores sin deteriorar sus condiciones actuales.
Cordero subrayó que la iniciativa promueve la seguridad jurídica y reduce costos indirectos que hoy funcionan como un freno para la contratación de personal. En ese sentido, aclaró que no se busca afectar el salario real, sino eliminar riesgos e incertidumbre para el sector empleador, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
Qué cambia y qué no con la reforma laboral
Frente a los cuestionamientos que vinculan la reforma con una supuesta pérdida de derechos, el secretario de Trabajo fue enfático al aclarar que las vacaciones se mantienen sin modificaciones. Según explicó, el proyecto solo habilita que empleador y trabajador puedan acordar su fraccionamiento, sin que el Estado intervenga con sanciones.
“Se busca darle más autonomía al trabajador para que pueda organizar su tiempo de acuerdo con sus necesidades”, sostuvo Cordero, al tiempo que remarcó que quienes deseen trabajar más horas para mejorar sus ingresos podrán hacerlo, siempre dentro de los límites que marcan la salud y la seguridad laboral.
Otro de los puntos destacados del proyecto es la regulación del trabajo autónomo, una modalidad cada vez más elegida, en particular por los jóvenes. El objetivo, explicó el funcionario, es evitar que estas contrataciones terminen siendo interpretadas judicialmente como relaciones de dependencia, lo que desalienta la formalización.
En ese sentido, desde el Gobierno consideran que ordenar este tipo de vínculos permitirá ampliar el empleo registrado y reducir conflictos legales que hoy derivan en largos procesos judiciales.
El Fondo de Asistencia Laboral y el rol de las pymes
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta pensada especialmente para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de desvinculación de personal.
Cordero detalló que el fondo se financiará con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá a las pymes afrontar indemnizaciones o acuerdos sin descapitalizarse. Según aclaró, esto no implica una reducción de las indemnizaciones, sino un esquema que busca ordenar el sistema, reducir la litigiosidad y evitar juicios prolongados.
Por último, el secretario de Trabajo aseguró en Splendid AM 990, que mantiene un diálogo permanente con los sindicatos y expresó su confianza en el debate que se desarrolla en el Senado.
“La Argentina necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo para salir del estancamiento del empleo asalariado”, concluyó el funcionario.