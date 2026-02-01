Reforma laboral: el Gobierno salió a desmentir a la oposición y aseguró que no habrá quita de indemnizaciones

“Se busca darle más autonomía al trabajador para que pueda organizar su tiempo de acuerdo con sus necesidades”, sostuvo Cordero, al tiempo que remarcó que quienes deseen trabajar más horas para mejorar sus ingresos podrán hacerlo, siempre dentro de los límites que marcan la salud y la seguridad laboral.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la regulación del trabajo autónomo, una modalidad cada vez más elegida, en particular por los jóvenes. El objetivo, explicó el funcionario, es evitar que estas contrataciones terminen siendo interpretadas judicialmente como relaciones de dependencia, lo que desalienta la formalización.

En ese sentido, desde el Gobierno consideran que ordenar este tipo de vínculos permitirá ampliar el empleo registrado y reducir conflictos legales que hoy derivan en largos procesos judiciales.

El Fondo de Asistencia Laboral y el rol de las pymes

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta pensada especialmente para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de desvinculación de personal.

Cordero detalló que el fondo se financiará con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá a las pymes afrontar indemnizaciones o acuerdos sin descapitalizarse. Según aclaró, esto no implica una reducción de las indemnizaciones, sino un esquema que busca ordenar el sistema, reducir la litigiosidad y evitar juicios prolongados.

Por último, el secretario de Trabajo aseguró en Splendid AM 990, que mantiene un diálogo permanente con los sindicatos y expresó su confianza en el debate que se desarrolla en el Senado.

“La Argentina necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo para salir del estancamiento del empleo asalariado”, concluyó el funcionario.