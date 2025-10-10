La reacción de Marixa Balli al ver la polémica foto oficial de MasterChef Celebrity: "Esto no es..."

Marixa se mostró entusiasmada con su participación en el certamen. "Estoy muy feliz. Me divierto mucho. Es muy linda la experiencia", agregó.

Por último, Alejandro Guatti le mencionó que se rumorea que ella sería la primera eliminada del programa. "Yo siento que están deseando que me vaya para ort.... y la verdad es que eso me divierte", cerró.

¿Hay polémica por la foto oficial de MasterChef Celebrity?

Falta muy poco para el debut de MasterChef Celebrity, que tendrá la conducción de Wanda Nara y un jurado de lujo integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Como parte de la promoción, la presentadora hizo una producción de fotos junto a todos los participantes y los expertos en gastronomía.

"La foto promocional ha puesto los pelos de punta a más de uno y a más de una... andá a reconocer quién es quién, sacando al jurado y a la gente relacionada con la movida tropical, que como siempre trae al público", expresó Rodrigo Lussich.

"Wanda está abajo, en primer plano... está como protagonista, obviamente, porque es la conductora. Los tres del jurado, con un destaque y después, atrás de ellos, andá a saber quién es quién", sumó el periodista.

"¿Esta que está acá es La Joaqui? ¡Parece Marixa Balli!", advirtió Rodrigo. "Este es El Peque Schwartzman... tiene un destaque... discúlpenme pero, ¿tan central?", agregó.

"A Evangelina Anderson cuesta reconocerla. ¿Quién le hizo la carita? ¿No la habrá retocado con Inteligencia Artificial?", añadió el conductor. "Más allá del retoque, el tema es la ubicación que le dieron a cada uno", señaló Adrián Pallares.

"¿Este es Sergio Company?", preguntó Rodrigo Lussich, desconcertado con los rostros en la foto. "No, es el Turco Husaín", aclaró Pallares.

"Y otra cosa... ¿qué le pasó en el pelo a Miguel Ángel Rodríguez? ¡Es Dani Ambrosino! ¡Está que no se lo reconoce!", planteó el periodista. "¡Es el Photoshop!", sostuvo Karina Iavícoli.

"Acá... la chica Sofi Martínez, también pensé que era Evangelina Anderson. Y Ventura... ¡Ventura se cae de la foto!", agregó Rodrigo Lussich.

En el programa de América comentaron que la imagen generó enojos y reclamos por parte de algunas de las figuras que participarán en el ciclo de Telefe. Todo indica que esta temporada llega cargada de polémicas.