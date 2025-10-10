En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Presidente
Campaña
ELECCIONES 26 DE OCTUBRE

Milei anunció el Plan Argentina Grande Otra Vez: anticipó una reforma laboral y tributaria post elecciones

Javier Milei visitó la planta Sidersa en San Nicolás desde donde anunció el Plan Argentina Grande Otra vez, el cual implicaría una reforma laboral y tributaria. El Presidente remarcó que los cambios podrían sancionarse con la composición del nuevo Congreso post elecciones.

Milei anunció el Plan Argentina Grande Otra Vez: anticipó una reforma laboral y tributaria post elecciones
Milei anunció el Plan Argentina Grande Otra Vez: anticipó una reforma laboral y tributaria post elecciones

El presidente Javier Milei retoma este viernes su agenda de campaña en la provincia de Buenos Aires con una visita a la ciudad de San Nicolás, como parte de su recorrida nacional para respaldar a los candidatos de su espacio para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Leé también Luciano Cáceres con Novaresio: "Los políticos viven de la grieta"
luciano caceres con novaresio: los politicos viven de la grieta

"Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país. Ayer hemos logrado un apoyo histórico en la República Argentina para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política", expresó el mandatario desde la planta de Sidersa S.A.

Y agregó: "Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento donde las fuerzas del pasado luchan con todas sus fuerzas para arruinar de nuevo el futuro".

"El mundo vuelve a mirar Argentina", reivindicó las recientes inversiones que anunciadas para el país y puso como ejemplo a la empresa Sidersa, una de las empresas adheridas al RIGI.

"Va a motorizar la creación de miles de puestos de trabajo en el sector privado", anunció un plan que, dijo, tendrá como objetivo alcanzar a las pymes y a las empresas. "Quiero anunciar que estaremos impulsando una reforma general del régimen laboral para darle previsibilidad a las empresas", anticipó el Presidente.

"Necesitamos un marco jurídico en lo laboral claro, simple y predecible. Que deje de ser un obstáculo para la contratación para pasar a ser una herramienta para el desarrollo", amplió y añadió: "Pretendemos impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo que adecúen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años".

El presidente llamó a "terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio" a la cual le achacó "en que no se generé ningún puesto de trabajo honesto en Argentina en los últimos 15 años". Además, apuntó contra el fuero laboral: "Estos jueces en muchas circunstancias envían directamente a las pymes por la imposibilidad de hacerle frente a los pagos".

En segundo lugar, anunció una reforma tributaria: "Vamos a buscar eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio", planteó. Además, contó que se renovará el régimen de ganancias para personas humanas para "reducir la carga personal del impuesto" que, dijo, "aumentará la recaudación". "Estas reformas van de la mano del principio de inocencia anunciadas semanas atrás", señaló.

El Presidente apuntó a que estas reformas serán llevadas adelante con los cambios en el Congreso después de las elecciones generales del 26 de octubre, con una ampliación de los legisladores de La Libertad Avanza.

El mandatario se encuentra acompañado por el postulante a diputado Diego Santilli y participará de una actividad en la planta de Sidersa S.A.. La firma confirmó en julio su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto de 286 millones de dólares.

Durante su paso por San Nicolás, Milei buscará consolidar el voto opositor al kirchnerismo junto al intendente Santiago Passaglia, quien, pese a mantener una postura neutral frente a las elecciones nacionales, recibirá al Presidente en su distrito.

El acto forma parte de la estrategia del oficialismo de reforzar su presencia en el interior bonaerense, luego de las recientes actividades del jefe de Estado en Mendoza y otras provincias del país, en una campaña electoral en la que José Luis Espert renunció a su candidatura tras ser imputado en una causa que lo investiga por lavado de activos, por su vínculo con Fred Machado, quien está acusado por la Justicia estadounidense del delito de narcotráfico.

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Presidente Campaña San Nicolás Javier Milei Diego Santilli
Notas relacionadas
Pablo Avelluto con Novaresio: "Cuando vi la imagen del presidente junto a Trump me ofendió como argentino"
Tensión en la previa del acto de Milei: militantes libertarios y opositores separados por un cordón policial
OpenAI y Sur Energy invertirán US$25.000 millones para construir en la Patagonia un megacentro de IA

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar