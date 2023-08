Daniela reveló cómo era el sexo tántrico que tenía con Javier Milei

“A mi me da vergüenza hablar de eso. Pero sí, era todo tal cual”, admitió Daniela en una entrevista con LAM, América, sobre su relación con el candidato a presidente libertario que ganó este domingo las PASO.

Si bien la cantante no quiso sumar detalles, el sexo tántrico se basa en técnicas ancestrales que enseñan a trasladar la energía sexual a todo el cuerpo. Va más allá de lo físico y entre las claves para practicarlo esta la relajación y los hábitos saludables.

“Bomba tántrica” es la canción que Daniela le dedicó a Milei antes de separarse en 2018. “Muchas gracias por el tremendísimo tema que has compuesto”, había dicho en ese momento el actual candidato a presidente.

Pampita confesó cuál es su peor miedo si gana Javier Milei en octubre

Luego del batacazo de Javier Milei en las PASO, elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, este fin de semana, Pampita confesó su mayor preocupación si el candidato libertario se llega a convertir en presidente en octubre.

"Yo de política no sé nada, prefiero mantenerme al margen, pero hay algunas cosas que dice Milei que a mí me preocupan", dijo Pampita en LAM y admitió que la propuesta de este candidato que más la inquieta es la libre portación de armas.

"Una de las que más me preocupan y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso cómo sería en el país?", dijo la mujer de Roberto Gacía Moritan, que decidió no participar de las elecciones en donde se iba a presentar como candidato a Jefe Proteño por Republicanos Unidos.

"Los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, es que no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y como sabemos hay tiroteos en colegios, en cines, en teatros... No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei", sumó.