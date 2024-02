Darío Barassi y su desgarrador momento tras perder a su mamá

"Me mata esta placa. La reencontré después de varios años. Hoy se cumplen 3 meses de ese último suspiro viejita. Sigo sin entender, cada vez se hace más doloroso", comenzó.

"Año 2007 creo. Yo me recibía. Salí al pasillo de la facultad de derecho y entre risas gritos y aplausos, te vi con los brazos arriba y la sonrisa más orgullosa del mundo. Rubia reina como siempre me gritabas que tenías una regalo", explicó.

image.png

"Me acerqué entre amigos de siempre y compañeros de la facu y me diste un abrazo eterno y un paquete. Al oído me dijiste algo de que el viejo también estaría orgulloso y feliz. Pensé que se venía un regalo emotivo, pero lejos de eso tu humor y acidez se hicieron presentes con una remera que tenía la inscripción ´muy gordo pero sexy´”, reveló sobre ese momento.

"Te di otro abrazo, sin que el mismo terminara ya me estabas poniendo la remera encima de mi camisa. Vos SOS esto me dijiste. Y nos entendimos con una mirada. Como siempre", recordó.

"Salimos con otros egresados. Huevos, bardo, gritos, felicidad y descontrol. Antes de irnos para el dpto me dijiste de sacarnos una foto pero q ni en pedo me abrazabas xq habías ido a la pelu. Yo te abrace igual y te dejaste. Me trajiste una toalla del año del orto que según vos era mi preferida cuando era chico. Nos sacamos esta foto. Me miraste a los ojos y me dijiste ´te amo gordito vaya y disfrute´. Me acuerdo como si estuviera pasando ahora", concluyó.