El desgarrador mensaje de Darío Barassi al recordar a su mamá: "Seguís no estando"

En esta ocasión lo hizo a través de sus historias, y eligió una tierna foto en blanco y negro donde le daba un beso a su mamá. Además, acompañó la imagen con una canción de Billie Eilish llamada “What Was I Made For? (¿Para que fui hecha?)”.

“Vuelvo a casa, a la rutina, a mis amigos, a mi cama, a mi baño, a mi trabajo, mi agenda, a la rutina de mis hijas y seguís no estando. Yo sigo sin poder creerlo/asumirlo", expresó.

De todas formas, aseguró qué hay algo que los mantiene todavía muy unidos y finalizó: “Te siento cerca viejita. Que se yo. No entiendo. Te amo".

Darío Barassi recuerda a su mamá

Darío Barassi tuvo un accidente en México y Wanda Nara capturó el momento justo

Wanda Nara y Darío Barassi comenzaron con las grabaciones de Love is Blind, el reality de parejas de Netflix que los seleccionó como conductores de una de sus ediciones. Sin embargo, en su primer encuentro, las cosas se tornaron un tanto complicadas.

Mientras la conductora grababa una serie de historias para su cuenta de Instagram, logró capturar el momento justo en el que su compañero se pinchó la mano con un cactus y pegó un grito de dolor.

En el video, Wanda se mostraba junto a sus hijas y le expresaba a Darío su deseo de que lleve a la suyas al set. En ese momento, justo cuando el conductor le confirmaba que lo haría, se acercó a la plata y exclamó: “¡Ay me piché con esto! Me pinché mal, me dolió mal esto”.

Darío Barassi accidente con el cactus

La mediática estalló de risa al ver lo sucedido y al mismo tiempo, exagerando su dolor, el actor deslizó: “Me voy a morir”. "Apenas llegó, herido por un cactus", adjuntó Wanda en el video.

Minutos más tarde, compartió otro clip donde mostró cómo un médico acudió al lugar y atendió a Barassi. "El anti-selva de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en medio de la selva", comentó Wanda y a modo de broma el conductor culpó a Isabella y Francesca.