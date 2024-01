La contundente reacción de Pampita tras la desopilante foto de Darío Barassi imitándola en la playa

Fue así que, fiel a su humor entre inocente y picante, Barassi no pudo con su genio y compartió en su cuenta de Instagram una desopilante foto suya posando detrás de una palmera con el mar de fondo, comparándose con la modelo y tratando de imitarla.

Daría Barassi imitando a Pampita.jpg

"Estuvo @pampitaoficial en este mismo hotel haciendo producciones grosas y siendo una reina. No va que intento hacerme el sexy en la playa tapando la panza con una palmera, y nada sale como quiero. Lpm. ¿Real me sale panza después del tronco?!?", escribió risueño el conductor.

Como era de esperar, casi de inmediato Carolina Ardohain no pudo más que reaccionar a pura risa y festejando la ocurrencia de Darío, con tres emojis de caritas llorando de la risa, tomando la broma con la mejor de las ondas por supuesto.

Comentario Daría Barassi sobre Pampita y su reacción - IG.jpg

Darío Barassi tuvo un accidente en México y Wanda Nara capturó el momento justo

Wanda Nara y Darío Barassi comenzaron con las grabaciones de Love is Blind, el reality de parejas de Netflix que los seleccionó como conductores de una de sus ediciones. Sin embargo, en su primer encuentro, las cosas se tornaron un tanto complicadas.

Mientras la conductora grababa una serie de historias para su cuenta de Instagram, logró capturar el momento justo en el que su compañero se pinchó la mano con un cactus y pegó un grito de dolor.

Wanda Nara Darío Barassi

En el video, Wanda se mostraba junto a sus hijas y le expresaba a Darío su deseo de que lleve a la suyas al set. En ese momento, justo cuando el conductor le confirmaba que lo haría, se acercó a la plata y exclamó: “¡Ay me piché con esto! Me pinché mal, me dolió mal esto”.

La mediática estalló de risa al ver lo sucedido y al mismo tiempo, exagerando su dolor, el actor deslizó: “Me voy a morir”. "Apenas llegó, herido por un cactus", adjuntó Wanda en el video.

Darío Barassi accidente con el cactus

Minutos más tarde, compartió otro clip donde mostró cómo un médico acudió al lugar y atendió a Barassi. "El anti-selva de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en medio de la selva", comentó Wanda y a modo de broma el conductor culpó a Isabella y Francesca.