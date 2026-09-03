Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 24 × 4 + 15 + 11 - 27 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

24 × 4 = 96

La expresión queda así: 96 + 15 + 11 - 27 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

96 + 15 = 111 |

111 + 11 = 122 |

122 - 27 = 95 |

95 + 14 = (?)

Resultado final: 109

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, el paréntesis y la multiplicación marcan el camino correcto antes de encarar las sumas y restas finales. Este tipo de juego es una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental sin necesidad de fórmulas complicadas.