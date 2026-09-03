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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 4 + 15 + 11 - (14 + 13) + 14.

Leé también Desafío matemático: el objetivo es resolverlo en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 24 × 4 + 15 + 11 - 27 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

24 × 4 = 96

La expresión queda así: 96 + 15 + 11 - 27 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

96 + 15 = 111 |

111 + 11 = 122 |

122 - 27 = 95 |

95 + 14 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto para resolver sin perder los signos

Resultado final: 109

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, el paréntesis y la multiplicación marcan el camino correcto antes de encarar las sumas y restas finales. Este tipo de juego es una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental sin necesidad de fórmulas complicadas.

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