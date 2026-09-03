Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 4 + 15 + 11 - (14 + 13) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 4 + 15 + 11 - (14 + 13) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 13 = 27
La expresión queda así: 24 × 4 + 15 + 11 - 27 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
24 × 4 = 96
La expresión queda así: 96 + 15 + 11 - 27 + 14
3) Sumas y restas
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
96 + 15 = 111 |
111 + 11 = 122 |
122 - 27 = 95 |
95 + 14 = (?)
El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, el paréntesis y la multiplicación marcan el camino correcto antes de encarar las sumas y restas finales. Este tipo de juego es una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental sin necesidad de fórmulas complicadas.