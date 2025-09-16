Desafío matemático: ¿cuánto es (27 + 50 ÷ 2) × (3 + 8) × (150 ÷ 3) - 60?

desafio-matematico

Primero, las divisiones dentro de los paréntesis: 50 ÷ 2 = 25 150 ÷ 3 = 50 La expresión ahora queda así: (27 + 25) × (3 + 8) × 50 - 60

Resolver las sumas en los paréntesis: 27 + 25 = 52 3 + 8 = 11 Reemplazando, obtenemos: 52 × 11 × 50 - 60

Hacer las multiplicaciones en orden: 52 × 11 = 572 572 × 50 = 28.600

Finalmente, la resta: 28.600 - 60 =



Resultado final 28.540

¿Por qué hacer este tipo de ejercicios?

Los acertijos matemáticos no solo entretienen, también ayudan a reforzar la memoria de trabajo, la concentración y la agilidad mental. Además, sirven para repasar conceptos básicos como la jerarquía de operaciones, muchas veces olvidados con el uso de la calculadora.

Practicar este tipo de cuentas mejora la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana y estimula el pensamiento lógico, lo que los convierte en un recurso útil tanto para estudiantes como para adultos que buscan mantener la mente activa.