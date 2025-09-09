Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 5 / 5 + (6 x 4 - 2) x 4 = ?

6 x 4 - 2

Primero se realiza la multiplicación: 6 x 4 = 24.

Luego la resta: 24 - 2 = 22.

Esto demuestra que incluso dentro de un paréntesis, la jerarquía de operaciones sigue siendo esencial. La expresión queda ahora simplificada a:

5 / 5 + 22 x 4

Paso 2: multiplicación y división de izquierda a derecha

desafio-matematicojpg

Se procede primero con la división:

5 / 5 = 1

Luego se realiza la multiplicación:

22 x 4 = 88

En esta etapa, la expresión se reduce a:

1 + 88

Revisar cada operación ayuda a evitar errores frecuentes en cálculos rápidos o bajo presión.

Paso 3: suma y resultado final

desafio-matematico (1)

Finalmente, se realiza la suma:

1 + 88 = 89

Resultado final: 89