Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 5 / 5 + (6 x 4 - 2) x 4 = ?

6 x 4 - 2
Primero se realiza la multiplicación: 6 x 4 = 24.
Luego la resta: 24 - 2 = 22.
Esto demuestra que incluso dentro de un paréntesis, la jerarquía de operaciones sigue siendo esencial. La expresión queda ahora simplificada a:
5 / 5 + 22 x 4
Paso 2: multiplicación y división de izquierda a derecha
Se procede primero con la división:
5 / 5 = 1
Luego se realiza la multiplicación:
22 x 4 = 88
En esta etapa, la expresión se reduce a:
1 + 88
Revisar cada operación ayuda a evitar errores frecuentes en cálculos rápidos o bajo presión.
Paso 3: suma y resultado final
Finalmente, se realiza la suma:
1 + 88 = 89
Resultado final: 89