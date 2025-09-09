En vivo Radio La Red
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 5/5 + (6 x 4 - 2) x 4 = ?

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

Aunque a simple vista pueda parecer un cálculo sencillo, este desafío matemático permite comprobar la correcta aplicación de la jerarquía de operaciones. Con frecuencia se producen errores al resolver los números de izquierda a derecha sin respetar el orden adecuado.

Para calcular correctamente este tipo de expresiones, es necesario seguir la regla de jerarquía que establece el siguiente orden:

  • Paréntesis primero

  • Multiplicación y división de izquierda a derecha

  • Suma y resta de izquierda a derecha

Paso 1: resolver lo que está dentro del paréntesis

desafio matematico

Dentro del paréntesis se encuentra:

6 x 4 - 2

Primero se realiza la multiplicación: 6 x 4 = 24.

Luego la resta: 24 - 2 = 22.

Esto demuestra que incluso dentro de un paréntesis, la jerarquía de operaciones sigue siendo esencial. La expresión queda ahora simplificada a:

5 / 5 + 22 x 4

Paso 2: multiplicación y división de izquierda a derecha

desafio-matematicojpg

Se procede primero con la división:

5 / 5 = 1

Luego se realiza la multiplicación:

22 x 4 = 88

En esta etapa, la expresión se reduce a:

1 + 88

Revisar cada operación ayuda a evitar errores frecuentes en cálculos rápidos o bajo presión.

Paso 3: suma y resultado final

desafio-matematico (1)

Finalmente, se realiza la suma:

1 + 88 = 89

Resultado final: 89

