Tamara Báez le dedicó un romántico mensaje a su pareja con un dardo para L-Gante: “Un hombre que...”

Pero el mensaje no terminó ahí. Visiblemente emocionada por el presente que atraviesa, también le expresó todo su amor y agradecimiento por el acompañamiento que recibe durante el embarazo. “Te amo, mi amor. Gracias por cuidarnos y amarnos tanto. Todo se siente bien en familia”, manifestó.

La respuesta de Thiago Martínez tampoco pasó desapercibida. El joven le dedicó unas palabras cargadas de emoción y dejó en claro la felicidad que siente por convertirse en papá junto a ella. “Y yo soy el hombre más feliz del mundo por vivir esto con vos. No hay nada que desee más que formar esta familia a tu lado”, le contestó.

Además, completó su declaración con una promesa de amor para la influencer y el bebé que esperan. “Gracias por darme el regalo más hermoso de mi vida. Los voy a cuidar y amar toda mi vida”, concluyó.

Cómo fue el emotivo anuncio del embarazo de Tamara Báez y Thiago Martínez

Cabe recordar que la noticia de la llegada de su primer hijo en común fue anunciada a mediados de julio, cuando Tamara Báez y Thiago Martínez sorprendieron a sus seguidores con una publicación muy especial.

En aquella oportunidad, la influencer eligió un tierno video familiar para comunicar la feliz noticia. En las imágenes aparecían ella, su novio y Jamaica, quien se prepara para convertirse en hermana mayor.

La dinámica de la grabación consistía en que cada integrante daba vuelta un accesorio en el que podían leerse las palabras “mamá”, “papá” y “hermana mayor”. Finalmente, Tamara mostró la ecografía y confirmó que un nuevo integrante estaba en camino.

Junto a las imágenes, compartió un mensaje en el que dejó al descubierto la emoción que sentían por cumplir el deseo de agrandar la familia. “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”, escribió.

También le dedicó unas sentidas palabras al bebé que todavía no nació: “Todavía no conocemos tu carita, pero ya cambiaste nuestra forma de ver el mundo. Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte”.

Por último, la influencer agradeció por la llegada de esta nueva bendición y expresó la felicidad que atraviesa la familia. “Gracias, Dios, por regalarnos esta bendición tan grande. Confiamos en que tus tiempos siempre son perfectos. Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices”, aseguró antes de cerrar el anuncio con una frase que resumió el momento que estaban viviendo: “Bebé en camino”.