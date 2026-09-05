Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 7 × (12 + 7) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 7 × (12 + 7) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 7 = 19
La expresión queda así: 11² + 7 × 19 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
11² = 121
La expresión queda así: 121 + 7 × 19 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
7 × 19 = 133
La expresión queda así: 121 + 133 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
121 + 133 = 254 |
254 - 20 = (?)
El error común aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin distinguir prioridades: muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, reforzar la memoria de reglas básicas y mantener activo el razonamiento con una dinámica breve y entretenida.