Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 11² + 7 × 19 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 7 × 19 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 19 = 133

La expresión queda así: 121 + 133 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 133 = 254 |

254 - 20 = (?)

Resultado final: 234

El error común aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin distinguir prioridades: muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, reforzar la memoria de reglas básicas y mantener activo el razonamiento con una dinámica breve y entretenida.