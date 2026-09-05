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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 7 × (12 + 7) - 20.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: encontrá la clave de este reto en pocos segundos

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 11² + 7 × 19 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 7 × 19 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 19 = 133

La expresión queda así: 121 + 133 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 133 = 254 |

254 - 20 = (?)

Resultado final: 234

El error común aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin distinguir prioridades: muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, reforzar la memoria de reglas básicas y mantener activo el razonamiento con una dinámica breve y entretenida.

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