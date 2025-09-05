En vivo Radio La Red
Yoyi Francella brilla en Netflix con la serie argentina más subida de tono y con escenas inesperadas

Esta serie con Yoyi Francella en Netflix volvió a posicionarse entre las más vistas gracias a sus enredos románticos, escenas subidas de tono y un elenco muy querido.

La serie "Millenials" en Netflix se convirtió nuevamente en una de las producciones argentinas más comentadas dentro de la plataforma. Estrenada originalmente en 2018, esta ficción juvenil reunió a un elenco talentoso encabezado por Yoyi Francella. Hoy, con tres temporadas disponibles, la novela recuperó popularidad gracias a su mezcla de romance, drama, humor y escenas cargadas de sensualidad.

En 2018, NET TV junto a productoras como Kuarzo Entertainment apostaron a un proyecto pensado para captar a la generación joven. Así nació Millenials, una historia centrada en un grupo de amigos que buscaban abrirse camino en el mundo de los negocios digitales, mientras lidiaban con relaciones amorosas, problemas laborales y la búsqueda personal de identidad.

El elenco principal estuvo integrado por Nicolás Riera, Laura Laprida, Juan Manuel Guilera, Yoyi Francella, Matías Mayer, Noelia Marzol, Luisa Drozdek, Agustina Mindlin, Santiago Talledo, Chang Sung Kim y Gastón Soffritti. La química entre los protagonistas y la frescura de sus interpretaciones fueron claves para que la serie se convirtiera en un éxito local.

De qué trata "Millenials" en Netflix

Un grupo de "millennials" afronta las presiones de la madurez y lidia con una variedad de problemas, como el desempleo y el engaño. La historia se centra en seis jóvenes amigos que deciden emprender un proyecto innovador: el desarrollo de una aplicación de comida. Sin embargo, lo que parecía un camino directo hacia el éxito se complica con disputas internas, romances inesperados y conflictos personales.

Cada personaje enfrenta sus propias luchas: desde la presión de cumplir expectativas familiares hasta la necesidad de descubrir qué lugar ocupar en una sociedad en constante transformación digital. El guion combina el humor de las situaciones cotidianas con un tono más adulto, incorporando escenas subidas de tono que aportaron realismo y atrajeron a una audiencia más amplia.

Yoyi Francella arrasa en Netflix con "Millenials"

Uno de los aspectos que más llamó la atención del público fue la participación de Yoyi Francella, quien debutó como actriz en este proyecto. Su papel la colocó rápidamente en el centro de la escena y marcó el inicio de una carrera en ascenso. En entrevistas posteriores, la actriz confesó que esas fueron sus primeras experiencias frente a cámaras y que debió apoyarse en Mayer para ganar confianza.

Las escenas subidas de tono y cargadas de sensualidad

Uno de los sellos de la ficción fue la decisión de mostrar momentos íntimos con un nivel de detalle poco habitual en la televisión argentina. Estas escenas generaron sorpresa entre los televidentes y se transformaron en tema de conversación en redes sociales.

Para los actores, significó un desafío adicional. Yoyi Francella reconoció que al tratarse de sus primeras experiencias como actriz, tuvo que aprender a desenvolverse en esas situaciones frente a cámaras.

Dónde ver la serie "Millenials" en Netflix

Aunque la emisión original de Millenials concluyó, la llegada de la serie al catálogo internacional de Netflix permitió que volviera a ganar notoriedad. Al poco tiempo de su incorporación, se posicionó entre las producciones argentinas más vistas, alcanzando a un público que no había tenido oportunidad de seguirla en su estreno televisivo.

Entre las razones de su éxito en la plataforma destacan la identificación con los problemas de la juventud contemporánea y la inclusión de escenas más osadas que rompieron con el molde de las típicas novelas juveniles.

Por qué ver la serie "Millenials" en Netflix

El éxito renovado de Millenials en Netflix muestra cómo los relatos que abordan temas universales (amor, amistad, trabajo, frustraciones y logros) logran mantener vigencia con el paso de los años. Aunque la serie ya terminó de emitirse, su llegada al streaming prolongó su vida útil y permitió que siga generando conversación en nuevas audiencias.

Más allá de sus escenas románticas y de alto voltaje, la producción dejó como legado un retrato de una generación que intenta abrirse camino en un mundo dominado por la tecnología, los cambios constantes y la búsqueda de un propósito personal.

Tráiler de "Millenials" en Netflix

