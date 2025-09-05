La foto viral de Messi y Charly García: el encuentro de dos leyendas en la noche de la Selección

los dos 10 Messi y Charly García en el monumental. Dos leyendas bien nuestras, en una foto para la eternidad. (Foto: IG@chiquitapia)

El "chiqui" Tapia y el "guardaespaldas" Rodrigo De Paul. El presidente de la AFA fue el gestor de esta imagen que se viralizó rápidamente.

Charly tiene 73 años. La "Pulga", 38. Si los sumamos, estamos frente a 121 años que condensan lo mejor de nuestro país. Una maravilla.

Dos leyendas se saludan. Testimonio para siempre

Charly García es hincha de River. Al mismo tiempo, como cualquier argentino, tuvo admiración por Diego Maradona. Y eso fue recíproco. Con esos antecedentes, basta para no sorprenderse por la presencia del ilustre músico en el partido que puede ser la despedida de Leo jugando con la selección por los puntos en la Argentina.

El gestor del encuentro - y la fotografía - fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. No podía faltar el mediocampista Rodrigo de Paul, la "sombra" de Leo, dentro y fuera de la cancha. Ese encuentro inmortal quedó reflejado en varias fotografías que se viralizaron de manera instantánea. Y por supuesto, solo recibió miles de opiniones que fueron de la alegría, a la emoción y la admiración por ambos ídolos.

Pero no solo eso, hubo un plus, que aunque muy breve, también es furor por las redes.

Antonela sonriendo por Charly

Antonela, contenta por Leo y por ver a Charly