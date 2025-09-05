En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Charly García
Los dos "10"

La foto viral de Messi y Charly García: el encuentro de dos leyendas en la noche de la Selección

El partido en la cancha de River de la Selección argentina pudo ser el último con Leo Messi jugando por los puntos en la Argentina, tras una extraordinaria trayectoria de 20 años. Se fotografió con una leyenda del rock nacional: Charly García.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Leo Messi

Leo Messi, feliz con la camiseta argentina en el monumental. Y un encuentro con otra leyenda de la cultura popular argentina. (Foto: Reuters)
Leé también Charly García cumple 73 años: sus momentos más icónicos y 15 frases inolvidables
Charly García cumple 73 años: sus momentos más icónicos y 15 frases inolvidables.

Marcó dos goles (uno, un golazo) para la victoria 3 a 0 contra Venezuela. Una victoria agridulce, porque pudo ser la última vez que vimos al mejor jugador de todos los tiempos, jugando para la selección nacional por los puntos en nuestro país.

Por eso, en el estadio monumental de River, hubo un momento muy especial, aunque no en el césped. El GOAT ("Greatest Of All Times", el más grande de la historia) se encontró con la leyenda viviente del rock y la música argentina: Charly García.

El encuentro de dos leyendas se inmortalizó en una foto de Messi y Charly García que se hizo viral al instante. Hubo dos "colados" para dar testimonio.

los dos 10
Messi y Charly García en el monumental. Dos leyendas bien nuestras, en una foto para la eternidad. (Foto: IG@chiquitapia)

Messi y Charly García en el monumental. Dos leyendas bien nuestras, en una foto para la eternidad. (Foto: IG@chiquitapia)

El "chiqui" Tapia y el "guardaespaldas" Rodrigo De Paul. El presidente de la AFA fue el gestor de esta imagen que se viralizó rápidamente.

Charly tiene 73 años. La "Pulga", 38. Si los sumamos, estamos frente a 121 años que condensan lo mejor de nuestro país. Una maravilla.

Dos leyendas se saludan. Testimonio para siempre

Charly García es hincha de River. Al mismo tiempo, como cualquier argentino, tuvo admiración por Diego Maradona. Y eso fue recíproco. Con esos antecedentes, basta para no sorprenderse por la presencia del ilustre músico en el partido que puede ser la despedida de Leo jugando con la selección por los puntos en la Argentina.

El gestor del encuentro - y la fotografía - fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. No podía faltar el mediocampista Rodrigo de Paul, la "sombra" de Leo, dentro y fuera de la cancha. Ese encuentro inmortal quedó reflejado en varias fotografías que se viralizaron de manera instantánea. Y por supuesto, solo recibió miles de opiniones que fueron de la alegría, a la emoción y la admiración por ambos ídolos.

Pero no solo eso, hubo un plus, que aunque muy breve, también es furor por las redes.

Antonela sonriendo por Charly

Antonela, contenta por Leo y por ver a Charly

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
