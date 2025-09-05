Juana Repetto mostró por primera vez la pancita de su tercer embarazo con un sorpresivo mensaje

Embed

Como era de suponer, la reacción tanto de su fandom como de colegas del medio no se hicieron esperar con mensajes de buenos deseos y felicitación para este momento de su vida que no fue planeado, como sí lo fueron sus dos primeros embarazos.

Vale recordar que Juana Repetto fue mamá de Toribio estando sin pareja, y por medio de fertilización asistida y donación de esperma; mientras que Belisario fue buscado por la actriz y su entonces marido, Sebastián Graviotto. Y si bien él es el padre de este bebé en camino, la situación los encuentra separados desde hace casi medio año, lo que sin duda generó revuelo.

Y mientas que muchos especularon con una posible recomposición familiar con esta noticia, lo cierto es que la propia Juana confió a LAM (América TV) que no tienen pensado recomponer la pareja.

"Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo. Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot", confió Repetto.

Y mientras confesó que aún están asimilando la noticia, aclaró que la relación con Graviotto seguirá como hasta ahora: separados. “No va a cambiar nuestra situación familiar, de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, yo sé hacer esto sola”. Al tempo que dejó en claro la firmeza de su postura. “Estoy muy contenta de seguir de esta manera”, concluyó.

Juana Repetto - primera imagen de su tercer embarazo

Qué dijo Sebastián Graviotto sobre el embarazo de Juana Repetto y sobre una posible reconciliación

El viernes pasado Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un inesperado anuncio con un divertido video: la actriz confirmó que está otra vez embarazada. A pocos meses de separarse de Sebastián Graviotto, la madre de Toribio y Belisario confirmó en un posteo que se encuentra esperando su tercer bebé.

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos (América Tv) Sebastián Graviotto rompió el silencio en diálogo con la periodista Andrea Taboada y confirmó si volvió a estar o no en pareja con Juana tras aquella separación de hace poco tiempo.

"Me dijo (por Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", leyó la panelista que le confió el instructor de snowboarding.

Y Sebastián Graviotto remarcó: "Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece". Y por el momento indicó que no volvieron como pareja con Juana Repetto pero destacó el buen momento que viven: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron a principios de abril de 2025 luego del casamiento por civil a fines de 2020. Luego de pasar por varias crisis, finalmente comunicaron el final de la pareja hace pocos meses.