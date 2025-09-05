El desgarrador relato de José Bianco al ser testigo de la muerte de un joven: "Vi cuando dejó de respirar"

Ahí confesó casi al borde de las lágrimas que durante años se quedó con las ganas de hablar con los padres del joven para contarles lo que había vivido y darles tranquilidad: "Siempre me quedé con ganas de hablar con los padres para decirles que estuve ahí".

La primera y emotiva charla entre José Bianco y el hermano del joven fallecido

La gran sorpresa llegó minutos después cuando Federico, hermano del joven fallecido en aquel accidente, salió al aire telefónicamente y le agradeció a José Bianco la contención que le dio a Diego en sus últimos instantes de vida.

"Me encantaría agradecerle, a mí me hace bien escuchar esta historia", señaló Federico. A lo que José Bianco respondiendo casi quebrado en llanto: “Yo estuve ahí al lado, lo vi como tranquilo, era el único que estaba tranquilo en una situación tan difícil. Yo no le estaba hablando a alguien para que me entienda, era como que yo simplemente estaba hablando".

"Lo toqué, me quedé viendo si tenía pulso, le apoyé la mano y me quedé mientras tanto iban llegando sus amigos, también muy jóvenes”, agregó el comunicador.

“Al otro día quería encontrar a los padres para trasmitirles que se queden tranquilos, que en ningún momento yo lo vi sufriendo ni padeciendo el drama que le había pasado. Quedate con esto que te digo porque uno tiene esos momentos sin completar”, continuó su fuerte relato.

Tras escucharlo, el hermano del joven volvió a agradecerle por haber estado en ese momento y remarcó que quiere verlo para conocerlo en persona.

“Te quiero agradecer un montón, tuviste la posibilidad de estar con mi hermano en los últimos momentos de su vida, me hubiera encantado estar ahí y no pude”, indicó.

Y también reveló la culpa que lo acompañó durante mucho tiempo la última vez que lo vio a su hermano: “Me fui una semana antes que pase esto y mi amigo me dice en el aeropuerto: ‘Dale un abrazo a tu hermano’. Y los dos dijimos: ‘No, ni en pedo’”.

“Así que la próxima vez que vaya a Argentina me gustaría darte un abrazo para cerrar mi ciclo y también conocerte. Más que nada, te quiero dar las gracias porque muchas veces la gente tiene tabú con este tema. A mí me gusta que hablen de mi hermano porque es algo que lo mantiene vivo. Gracias por acompañar a mi hermano en sus últimos momentos de vida y darle tranquilidad", finalizó Federico, el hermano de Diego, en una charla muy emotiva.