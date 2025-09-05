El desgarrador relato de José Bianco al ser testigo de la muerte de un joven: "Vi cuando dejó de respirar"

José Bianco emocionó a todos al recordar el terrible momento en que en 2010 fue testigo de la muerte del joven deportista Diego Tanuscio tras un accidente de tránsito.
El meteorólogo José Bianco se quebró al recordar cuando una madrugada en 2010 vio a Diego Tanuscio morir al lado suyo y por primera vez pudo hablar con un familiar directo.
El meteorólogo contó que esa madrugada cuando salía de un boliche y estuvo ocasionalmente acompañando a un joven en sus últimos instantes de vida sosteniéndole la mano luego de que sufrió un accidente y que nunca había podido hablar con su familia.
“Murió un chico delante mío. Yo fui el primero en llegar cuando lo atropelló un auto enla Avenida Figueroa Alcorta, en 2010, saliendo de un boliche a las cuatro de la mañana”, comenzó con profunda emoción José Bianco en el programa Perros de la calle (Urbana Play).
El meteorólogo explicó cada detalle de lo que vivió en ese doloroso momento que nunca olvidará: “Desde que llegué estaba respirando muy mal y vi cuando dejó de respirar, pero todo con cierta calma a pesar del drama que se vivía ahí, sobre todo los amigos que estaban desencajados, pobres chicos”, explicó.
Ahí confesó casi al borde de las lágrimas que durante años se quedó con las ganas de hablar con los padres del joven para contarles lo que había vivido y darles tranquilidad: "Siempre me quedé con ganas de hablar con los padres para decirles que estuve ahí".
La gran sorpresa llegó minutos después cuando Federico, hermano del joven fallecido en aquel accidente, salió al aire telefónicamente y le agradeció a José Bianco la contención que le dio a Diego en sus últimos instantes de vida.
"Me encantaría agradecerle, a mí me hace bien escuchar esta historia", señaló Federico. A lo que José Bianco respondiendo casi quebrado en llanto: “Yo estuve ahí al lado, lo vi como tranquilo, era el único que estaba tranquilo en una situación tan difícil. Yo no le estaba hablando a alguien para que me entienda, era como que yo simplemente estaba hablando".
"Lo toqué, me quedé viendo si tenía pulso, le apoyé la mano y me quedé mientras tanto iban llegando sus amigos, también muy jóvenes”, agregó el comunicador.
“Al otro día quería encontrar a los padres para trasmitirles que se queden tranquilos, que en ningún momento yo lo vi sufriendo ni padeciendo el drama que le había pasado. Quedate con esto que te digo porque uno tiene esos momentos sin completar”, continuó su fuerte relato.
Tras escucharlo, el hermano del joven volvió a agradecerle por haber estado en ese momento y remarcó que quiere verlo para conocerlo en persona.
“Te quiero agradecer un montón, tuviste la posibilidad de estar con mi hermano en los últimos momentos de su vida, me hubiera encantado estar ahí y no pude”, indicó.
Y también reveló la culpa que lo acompañó durante mucho tiempo la última vez que lo vio a su hermano: “Me fui una semana antes que pase esto y mi amigo me dice en el aeropuerto: ‘Dale un abrazo a tu hermano’. Y los dos dijimos: ‘No, ni en pedo’”.
“Así que la próxima vez que vaya a Argentina me gustaría darte un abrazo para cerrar mi ciclo y también conocerte. Más que nada, te quiero dar las gracias porque muchas veces la gente tiene tabú con este tema. A mí me gusta que hablen de mi hermano porque es algo que lo mantiene vivo. Gracias por acompañar a mi hermano en sus últimos momentos de vida y darle tranquilidad", finalizó Federico, el hermano de Diego, en una charla muy emotiva.