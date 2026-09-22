En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Ejercicio

Desafío matemático: el reto que pocos consiguen superar en segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 13) × 7 - 63 ÷ 9 + 31.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que parece sencilla, pero esconde una trampa
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

30 + 13 = 43

La expresión queda así: 43 × 7 - 63 ÷ 9 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

43 × 7 = 301 | 63 ÷ 9 = 7

La expresión queda así: 301 - 7 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

301 - 7 = 294 |

294 + 31 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación puede sorprenderte al resolver

Resultado final: 325

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que en matemática el orden no es un detalle menor.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente
Desafío matemático: pocos encuentran la respuesta sin equivocarse
Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de los 10 segundos?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar