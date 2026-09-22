Desafío matemático: el reto que pocos consiguen superar en segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 13) × 7 - 63 ÷ 9 + 31.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 13) × 7 - 63 ÷ 9 + 31.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
30 + 13 = 43
La expresión queda así: 43 × 7 - 63 ÷ 9 + 31
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
43 × 7 = 301 | 63 ÷ 9 = 7
La expresión queda así: 301 - 7 + 31
El cierre se hace de izquierda a derecha.
301 - 7 = 294 |
294 + 31 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que en matemática el orden no es un detalle menor.