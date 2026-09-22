Desafío matemático: el reto que pocos consiguen superar en segundos

30 + 13 = 43

La expresión queda así: 43 × 7 - 63 ÷ 9 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

43 × 7 = 301 | 63 ÷ 9 = 7

La expresión queda así: 301 - 7 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

301 - 7 = 294 |

294 + 31 = (?)

Resultado final: 325

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que en matemática el orden no es un detalle menor.