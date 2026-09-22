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Desafío matemático: la cuenta que parece sencilla, pero esconde una trampa

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (10 + 11) - 4 × (35 - 15) + 20.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

10 + 11 = 21 | 35 - 15 = 20

La expresión queda así: 6 × 21 - 4 × 20 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 21 = 126 | 4 × 20 = 80

La expresión queda así: 126 - 80 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

126 - 80 = 46 |

46 + 20 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta desafía tu lectura de signos

Resultado final: 66

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en pocos segundos si estamos siguiendo el orden correcto.

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