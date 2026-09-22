Desafío matemático: la cuenta que parece sencilla, pero esconde una trampa

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (10 + 11) - 4 × (35 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (10 + 11) - 4 × (35 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
10 + 11 = 21 | 35 - 15 = 20
La expresión queda así: 6 × 21 - 4 × 20 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
6 × 21 = 126 | 4 × 20 = 80
La expresión queda así: 126 - 80 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
126 - 80 = 46 |
46 + 20 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en pocos segundos si estamos siguiendo el orden correcto.