Desafío matemático: la cuenta que parece sencilla, pero esconde una trampa

10 + 11 = 21 | 35 - 15 = 20

La expresión queda así: 6 × 21 - 4 × 20 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 21 = 126 | 4 × 20 = 80

La expresión queda así: 126 - 80 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

126 - 80 = 46 |

46 + 20 = (?)

Resultado final: 66

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en pocos segundos si estamos siguiendo el orden correcto.