Nicolás Varrone rompió el silencio y reveló el motivo detrás su salida de la Fórmula 2: "Perdí..."

Cuánto dinero resignó Nicolás Varrone para competir en la Fórmula 2

Al abordar el plano financiero tras la experiencia internacional, el bonaerense fue contundente respecto a los sacrificios económicos que demandó dar el salto de categoría: “Perdí plata por correr en Fórmula 2. Por ahí hay gente que piensa que yo gané dinero, que tenía un sueldo y al contrario, renuncié a ganar muchísimo más dinero en un contrato muy bueno que tenía en Endurance”.

En esa línea, remarcó que la apuesta respondió íntegramente a una motivación deportiva personal: “Esto que hice nunca pasó por la fama ni por la plata. Fue algo que me movilizó mucho el desafío porque era una locura. Me quería probar a mí mismo. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé y hoy con el diario del lunes uno dice: 'Bueno, listo, no salió tan bien'. ¿Pero y si salía bien? No iba a poder vivir tranquilo y quedarme el resto de mi vida pensando en 'qué hubiese pasado si...'”.

Qué pasará con el futuro deportivo de Nicolás Varrone

Mientras evalúa frentes abiertos de cara al 2027 —donde no se descarta una alternativa en un equipo competitivo de F2, aunque la opción con mayor fuerza apunta a retornar al Campeonato Mundial de Endurance (WEC) dentro de la clase Hypercar—, Varrone ya enfoca sus próximos pasos. En los próximos días viajará a los Estados Unidos para disputar las tradicionales 10 Horas de Petit Le Mans en Road Atlanta al volante de un Corvette, reafirmando su condición de piloto oficial de General Motors en la categoría IMSA.