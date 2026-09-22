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FÓRMULA 2

Nicolás Varrone rompió el silencio y reveló el motivo detrás su salida de la Fórmula 2: "Perdí..."

Nicolás Varrone habló tras desvincularse del equipo VAR en la Fórmula 2. Reveló las razones de su salida y el costo económico.

Nicolás Varrone habló tras desvincularse del equipo VAR en la Fórmula 2. 

Nicolás Varrone habló tras desvincularse del equipo VAR en la Fórmula 2. 

Luego de tres días de descanso tras su regreso a la Argentina, Nicolás Varrone rompió el silencio para repasar los detalles de su reciente desvinculación de la Fórmula 2. El piloto bonaerense de 25 años, oriundo de Ingeniero Maschwitz, analizó en diálogo con Infobae su paso por la categoría telonera de la Fórmula 1, una experiencia en la que decidió salir de su zona de confort para lanzarse detras del gran sueño de su vida. Pese a que acordó interrumpir su contrato con el Van Amersfoort Racing (VAR) tres fechas antes del cierre de la temporada, el corredor se mostró entero y sin arrepentimientos.

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La falta de rendimiento en el monoplaza Dallara terminó resultando el factor desencadenante para tomar la decisión en conjunto con la estructura de la familia Villagómez, con quienes mantiene una excelente relación personal. “Fue una combinación de cosas. Veníamos con algunas carreras complicadas con el problema que teníamos de la práctica a la clasificación para poder sacar toda la performance del auto”, explicó el piloto. Ante ese escenario repetitivo, optaron por dar un paso al costado: “Decidimos bajarnos en buenos términos pensando que era lo mejor para todos. Súper agradecido a la familia Villagómez porque nos bancó un montón”.

Cómo fueron las actuaciones de Nicolás Varrone en la Fórmula 2

El inicio del campeonato exhibió chispazos del potencial del argentino, aun cuando arrastraba una inactividad de seis años sin competir en monoplazas debido a su consolidación en las carreras de Endurance. En su debut oficial en Australia llegó a liderar la segunda competencia del fin de semana. Posteriormente, firmó un cuarto puesto en la Sprint Race de Miami y se ubicó sexto en la Feature Race de Canadá, peleando los puestos de vanguardia de la grilla.

Sin embargo, las últimas cinco presentaciones mostraron un deterioro marcado en la performance del vehículo, especialmente al momento de montar el compuesto más blando de neumáticos durante las tandas cronometradas. A esa merma de adherencia se le sumaron sanciones ajustadas, toques accidentales de rivales —como el sufrido ante Kush Maini en Madrid— y un despiste propio en clasificación, factores que terminaron condicionando largadas sistemáticas desde el fondo del pelotón.

Cuánto dinero resignó Nicolás Varrone para competir en la Fórmula 2

Al abordar el plano financiero tras la experiencia internacional, el bonaerense fue contundente respecto a los sacrificios económicos que demandó dar el salto de categoría: “Perdí plata por correr en Fórmula 2. Por ahí hay gente que piensa que yo gané dinero, que tenía un sueldo y al contrario, renuncié a ganar muchísimo más dinero en un contrato muy bueno que tenía en Endurance”.

En esa línea, remarcó que la apuesta respondió íntegramente a una motivación deportiva personal: “Esto que hice nunca pasó por la fama ni por la plata. Fue algo que me movilizó mucho el desafío porque era una locura. Me quería probar a mí mismo. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé y hoy con el diario del lunes uno dice: 'Bueno, listo, no salió tan bien'. ¿Pero y si salía bien? No iba a poder vivir tranquilo y quedarme el resto de mi vida pensando en 'qué hubiese pasado si...'”.

Qué pasará con el futuro deportivo de Nicolás Varrone

Mientras evalúa frentes abiertos de cara al 2027 —donde no se descarta una alternativa en un equipo competitivo de F2, aunque la opción con mayor fuerza apunta a retornar al Campeonato Mundial de Endurance (WEC) dentro de la clase Hypercar—, Varrone ya enfoca sus próximos pasos. En los próximos días viajará a los Estados Unidos para disputar las tradicionales 10 Horas de Petit Le Mans en Road Atlanta al volante de un Corvette, reafirmando su condición de piloto oficial de General Motors en la categoría IMSA.

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