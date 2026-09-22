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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 5 + 24 + 23 - (10 + 6) + 28.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta no se resuelve de un vistazo

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 6 = 16

La expresión queda así: 15 × 5 + 24 + 23 - 16 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 5 = 75

La expresión queda así: 75 + 24 + 23 - 16 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

75 + 24 = 99 |

99 + 23 = 122 |

122 - 16 = 106 |

106 + 28 = (?)

Resultado final: 134

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se suma todo apenas aparece en la cuenta, el camino se tuerce desde el inicio. Este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y agilidad mental de una manera breve y entretenida.

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