Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

10 + 6 = 16

La expresión queda así: 15 × 5 + 24 + 23 - 16 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 5 = 75

La expresión queda así: 75 + 24 + 23 - 16 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

75 + 24 = 99 |

99 + 23 = 122 |

122 - 16 = 106 |

106 + 28 = (?)

Resultado final: 134

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se suma todo apenas aparece en la cuenta, el camino se tuerce desde el inicio. Este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y agilidad mental de una manera breve y entretenida.