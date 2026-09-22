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Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de los 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 9 × 4 + 27.

Leé también Desafío matemático: el reto que pocos consiguen superar en segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 9 × 4 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 9 × 4 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 4 = 36

La expresión queda así: 121 - 36 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 36 = 85 |

85 + 27 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en el primer paso

Resultado final: 112

El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, estos juegos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: en pocos segundos obligan a frenar, ordenar la información y decidir con precisión el siguiente movimiento.

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