Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de los 10 segundos?

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 9 × 4 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 9 × 4 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 4 = 36

La expresión queda así: 121 - 36 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 36 = 85 |

85 + 27 = (?)

Resultado final: 112

El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, estos juegos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: en pocos segundos obligan a frenar, ordenar la información y decidir con precisión el siguiente movimiento.