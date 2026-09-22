Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 9 × 4 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 9 × 4 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 5 = 11
La expresión queda así: 11² - 9 × 4 + 27
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 9 × 4 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 4 = 36
La expresión queda así: 121 - 36 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 36 = 85 |
85 + 27 = (?)
El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, estos juegos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: en pocos segundos obligan a frenar, ordenar la información y decidir con precisión el siguiente movimiento.