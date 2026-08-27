Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 7) × 6 - 108 ÷ 9 + 29.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 7) × 6 - 108 ÷ 9 + 29.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
30 + 7 = 37
La expresión queda así: 37 × 6 - 108 ÷ 9 + 29
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
37 × 6 = 222 | 108 ÷ 9 = 12
La expresión queda así: 222 - 12 + 29
El cierre se hace de izquierda a derecha.
222 - 12 = 210 |
210 + 29 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, el paréntesis marca el primer movimiento y evita que la cuenta se desordene. Practicar estos juegos ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una forma simple y entretenida.