Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

30 + 7 = 37

La expresión queda así: 37 × 6 - 108 ÷ 9 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

37 × 6 = 222 | 108 ÷ 9 = 12

La expresión queda así: 222 - 12 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

222 - 12 = 210 |

210 + 29 = (?)

Resultado final: 239

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, el paréntesis marca el primer movimiento y evita que la cuenta se desordene. Practicar estos juegos ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una forma simple y entretenida.