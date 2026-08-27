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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 7) × 6 - 108 ÷ 9 + 29.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo con signos con atención al detalle?

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

30 + 7 = 37

La expresión queda así: 37 × 6 - 108 ÷ 9 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

37 × 6 = 222 | 108 ÷ 9 = 12

La expresión queda así: 222 - 12 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

222 - 12 = 210 |

210 + 29 = (?)

Resultado final: 239

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, el paréntesis marca el primer movimiento y evita que la cuenta se desordene. Practicar estos juegos ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una forma simple y entretenida.

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