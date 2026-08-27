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Maxi López y su contundente postura sobre el tremendo posteo de Icardi contra Benjamín Vicuña: "Tienen que..."

El ex de Wanda Nara habló con Intrusos y fue claro al referirse a la controvertida actitud del otro ex de la madre de sus hijos al atacar mediáticamente al actor chileno. Aquí, la palabra de Maxi López.

27 ago 2026, 15:59
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Maxi López y su contundente postura sobre el tremendo posteo de Icardi contra Benjamín Vicuña: Tienen que...

Maxi López y su contundente postura sobre el tremendo posteo de Icardi contra Benjamín Vicuña: "Tienen que..."

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Después de la enorme repercusión y fuertes críticas que generó el ataque virtual de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña por las declaraciones del chileno en PH, Podemos Hablar sobre el vínculo que mantiene con los hijos que tuvo con la China Suárez -quienes hace un año viven junto al futbolista, actual pareja de la actriz, este jueves Maxi López se refirió al escandalete mediático que generó el ex de su ex, Wanda Nara.

Abordado en la vía pública por las cámaras de Intrusos (América TV), junto a otros medios, en primer lugar le restó importancia a las versiones de una supuesta infidelidad suya a Daniela Christianson con una modelo uruguaya. No sólo negó conocerla, sino también dejó en claro que cuando circulan "cosas que no son verdad" opta por mantenerse "al margen". "Ya estoy cansado... ya pasé tantas que prefiero no declarar", deslizó sereno pero firme.

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En tanto, sobre el fuerte posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña por el vínculo con sus hijos, Maxi López fue claro y directo: "Qué sé yo... A mí me parece tan raro todo. Estaría bueno que alguno piense en los chicos, siempre repito lo mismo. Y que corten todo el mambo en mediático y que piensen en los chicos, porque tienen que pensar en esas nenas. Pero bueno, me mantengo un poco al margen, pero hay que pensar en los chicos".

Y sobre si a él hubiese pasado algo similar, una vez más Maxi respondió contundente: "A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando en este momento y todas esas cosas. Pero me mantengo al margen de eso también porque no me interesa". Asimismo remarcó que esa clase de situaciones son momentos "que ya quedaron bien lejos".

"Ahora tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos, tengo una buena relación con Solange y metiéndole toda la energía a eso. No vuelvo para atrás porque en realidad no fueron momentos felices y hoy podemos meter toda la energía en lo que necesitan mis hijos y me quedo con eso", aseguró sobre el excelente vínculo que logró reconstruir con Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores.

Qué dijo Maxi López sobre la participación de L-Gante en la próxima edición de MasterChef Celebrity a pedido de Wanda Nara

En tanto, sobre la estrategia televisiva de su exesposa al volver a apostar a un ex al convocar a L-Gante para lo próxima edición de MasterChef Celebrity que conducirá por tercera vez, Maxi López fue políticamente correcto.

"Más ex... bueno, esperamos que salga...", atinó a responder risueño. Y acto seguido aseguró tener "buena onda" con Elián Valenzuela. "Me parece que es un buen personaje. No sé si cocina bien o no, eso es un show y tienen que disfrutarlo", confió tirándole buena onda a los dos.

Por último, si bien el exfutbolista confirmó que su exesposa, Wanda Solange Nara, también "pidió" que esté Daniela Christianson, su actual mujer y madre de sus dos hijos más pequeños, Elle y Lando, explicó que esa decisión la tomará la modelo sueca cuando regrese al país y vea si tiene ganas de hacerlo.

"Cocina bien, pero hay que ver si tiene ganas de trabajar. Lando todavía es chiquito, requiere de tiempo, y la verdad que es un formato que también requiere mucho", concluyó.

     

 

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