Maxi López y su contundente postura sobre el tremendo posteo de Icardi contra Benjamín Vicuña: "Tienen que..."

"Ahora tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos, tengo una buena relación con Solange y metiéndole toda la energía a eso. No vuelvo para atrás porque en realidad no fueron momentos felices y hoy podemos meter toda la energía en lo que necesitan mis hijos y me quedo con eso", aseguró sobre el excelente vínculo que logró reconstruir con Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores.

Qué dijo Maxi López sobre la participación de L-Gante en la próxima edición de MasterChef Celebrity a pedido de Wanda Nara

En tanto, sobre la estrategia televisiva de su exesposa al volver a apostar a un ex al convocar a L-Gante para lo próxima edición de MasterChef Celebrity que conducirá por tercera vez, Maxi López fue políticamente correcto.

"Más ex... bueno, esperamos que salga...", atinó a responder risueño. Y acto seguido aseguró tener "buena onda" con Elián Valenzuela. "Me parece que es un buen personaje. No sé si cocina bien o no, eso es un show y tienen que disfrutarlo", confió tirándole buena onda a los dos.

Por último, si bien el exfutbolista confirmó que su exesposa, Wanda Solange Nara, también "pidió" que esté Daniela Christianson, su actual mujer y madre de sus dos hijos más pequeños, Elle y Lando, explicó que esa decisión la tomará la modelo sueca cuando regrese al país y vea si tiene ganas de hacerlo.

"Cocina bien, pero hay que ver si tiene ganas de trabajar. Lando todavía es chiquito, requiere de tiempo, y la verdad que es un formato que también requiere mucho", concluyó.