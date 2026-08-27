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Una joven murió al caer desde el quinto piso de un hotel: qué declaró su pareja antes de quedar detenido

Tras conocerse la muerte, la Justicia activó inicialmente el protocolo de investigación por posible femicidio y dispuso la aprehensión de la pareja.

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Una joven murió al caer desde el quinto piso de un hotel. (Foto: gentileza Rio Negro)

Una joven murió al caer desde el quinto piso de un hotel. (Foto: gentileza Rio Negro)

Una joven de 31 años murió durante la madrugada de este jueves tras caer desde el quinto piso de un hotel de la Ciudad de Mendoza. La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiaffini, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba alojada en el lugar junto a su pareja.

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El episodio ocurrió cerca de las 4.30 en el Hotel Aguas del Corral, ubicado en Amigorena 36, en pleno centro mendocino. Schiaffini estaba en la habitación 502 junto a Damián Gazzotti, de 32 años, también bonaerense.

Tras conocerse la muerte, la Justicia activó inicialmente el protocolo de investigación por posible femicidio y dispuso la aprehensión de Gazzotti. El objetivo de los investigadores es reconstruir qué ocurrió dentro de la habitación durante los minutos previos a la caída.

Sin embargo, con el avance de las primeras actuaciones, la principal hipótesis que analizan los investigadores es que la joven se habría arrojado al vacío. Pese a esta línea investigativa, el fiscal Oscar Malla resolvió que la pareja de Schiaffini permanezca detenida mientras se completan las medidas necesarias para descartar la participación de terceros.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la situación procesal de Gazzotti podría resolverse dentro de las próximas 24 a 36 horas. En caso de que las pruebas respalden la hipótesis de un suicidio y se descarte su participación en la muerte, recuperaría la libertad.

Investigan la muerte de una joven de 31 años en Mendoza (Foto: Gentileza El Sol)

Investigan la muerte de una joven de 31 años en Mendoza (Foto: Gentileza El Sol)

Qué declaró la pareja de la joven que murió en el hotel de Mendoza

Ante los investigadores, Gazzotti dio su primera versión sobre lo sucedido durante la madrugada. “Yo me desperté y la vi que se estaba por tirar”, declaró.

Según su relato, la pareja había estado mirando un partido antes de quedarse dormida en la habitación 502. Gazzotti sostuvo que posteriormente se despertó y encontró a Schiaffini instantes antes de que cayera desde el quinto piso.

Después de la caída, el hombre reaccionó de manera desesperada y le gritó a la joven: “No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también”.

Su testimonio es uno de los elementos incorporados al expediente, aunque los investigadores buscan contrastarlo con el resto de las pruebas antes de determinar cómo ocurrió la muerte.

Investigan qué pasó antes de la caída desde el quinto piso

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y la Justicia intenta reconstruir los últimos minutos de Tamara Schiaffini dentro de la habitación del hotel. Una de las prioridades es establecer si existió una discusión previa, algún otro episodio relevante o la intervención de una tercera persona.

Los investigadores trabajan sobre la escena, las declaraciones recogidas y otros elementos que podrían resultar determinantes para esclarecer el caso.

La Justicia activó inicialmente el protocolo de investigación por posible femicidio. (Foto: captura)

La Justicia activó inicialmente el protocolo de investigación por posible femicidio. (Foto: captura)

Entre las pruebas pendientes aparecen los teléfonos celulares de Schiaffini y Gazzotti. Hasta el momento, los investigadores no habían podido acceder al contenido de los dispositivos, que podrían aportar información sobre las comunicaciones y movimientos de la pareja antes de la tragedia.

Mientras avanzan esas pericias, Gazzotti continuará aprehendido y a disposición del fiscal Oscar Malla. La investigación permanece abierta y, por el momento, ninguna hipótesis fue descartada de manera definitiva.

En pocas palabras

  • Joven murió: Tamara Schiaffini, de 31 años, falleció tras caer del quinto piso de un hotel en Mendoza.
  • Pareja detenida: Su novio, Damián Gazzotti, está bajo investigación, aunque se analiza un posible suicidio.
  • Investigación en curso: La Justicia busca reconstruir los hechos y determinar si hubo una discusión o intervención de terceros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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