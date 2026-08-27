Una joven murió al caer desde el quinto piso de un hotel: qué declaró su pareja antes de quedar detenido

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la situación procesal de Gazzotti podría resolverse dentro de las próximas 24 a 36 horas. En caso de que las pruebas respalden la hipótesis de un suicidio y se descarte su participación en la muerte, recuperaría la libertad.

Investigan la muerte de una joven de 31 años en Mendoza (Foto: Gentileza El Sol)

Qué declaró la pareja de la joven que murió en el hotel de Mendoza

Ante los investigadores, Gazzotti dio su primera versión sobre lo sucedido durante la madrugada. “Yo me desperté y la vi que se estaba por tirar”, declaró.

Según su relato, la pareja había estado mirando un partido antes de quedarse dormida en la habitación 502. Gazzotti sostuvo que posteriormente se despertó y encontró a Schiaffini instantes antes de que cayera desde el quinto piso.

Después de la caída, el hombre reaccionó de manera desesperada y le gritó a la joven: “No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también”.

Su testimonio es uno de los elementos incorporados al expediente, aunque los investigadores buscan contrastarlo con el resto de las pruebas antes de determinar cómo ocurrió la muerte.

Investigan qué pasó antes de la caída desde el quinto piso

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y la Justicia intenta reconstruir los últimos minutos de Tamara Schiaffini dentro de la habitación del hotel. Una de las prioridades es establecer si existió una discusión previa, algún otro episodio relevante o la intervención de una tercera persona.

Los investigadores trabajan sobre la escena, las declaraciones recogidas y otros elementos que podrían resultar determinantes para esclarecer el caso.

La Justicia activó inicialmente el protocolo de investigación por posible femicidio. (Foto: captura)

Entre las pruebas pendientes aparecen los teléfonos celulares de Schiaffini y Gazzotti. Hasta el momento, los investigadores no habían podido acceder al contenido de los dispositivos, que podrían aportar información sobre las comunicaciones y movimientos de la pareja antes de la tragedia.

Mientras avanzan esas pericias, Gazzotti continuará aprehendido y a disposición del fiscal Oscar Malla. La investigación permanece abierta y, por el momento, ninguna hipótesis fue descartada de manera definitiva.