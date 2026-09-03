Crece la tensión entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio por la herencia: "Desesperadas"

"La herencia de Lanata, hay novedades urgentes porque dice que las hijas de Lanata están desesperadas por algunos apremios económicos por una estructura que no tienen de dónde mantener y además furiosas con Elba Marcovecchio porque la acusan de trabar la sucesión", indicó la conductora Marina Calabró.

Qué pasa con las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio por la casa en Uruguay

Luego el periodista Santiago Sposato explicó cuál sería el principal obstáculo que enfrenta a las hijas de Jorge Lanata con Elba Marcovecchio.

“El eje de conflicto es la casa de José Ignacio porque es una casa que si fuera por la ley uruguaya corresponde 100 por ciento a las hijas de Lanata pero ¿qué pasó? Después de la muerte de Lanata por una recomendación de su propio abogado, ellas firmaron un acuerdo con Elba Marcovecchio para dividir todos los bienes", comenzó.

"Y en esa división de todos los bienes se encontraba esta casa, entonces, ¿por qué su abogado les hizo firmar un acuerdo para dividir una casa con quien era la mujer de su padre si por la ley uruguaya esa casa les correspondía a ellas en un cien por ciento?", continuó.

En ese sentido, el panelista remarcó un punto clave: el valor de venta de la propiedad: "La quieren vender pero tiene un valor de mercado de más o menos 1 millon 500 mil dólares. Pero Elba dice no, si la vendemos es a dos millones 500 mil dólares. No hay comprador por esa plata", aseguró.

En tanto, desde Uruguay, Gustavo Descalzi detalló cuáles los importantes gastos que deben afrontar por esa vivienda que está deshabitada mientras la casa continúa sin venderse.

"Está cerrada y no la ocupa ningún integrante de la familia. Sí se arrendó este verano por un mes o mes y medio en un número importante, cerca de los 50 mil dólares. Tienen que sumar todos los costos que tiene la casa y eso le da un promedio de 1500 dólares por mes", precisó el periodista.

Y Sposato comentó acerca de ese alquiler veraniego de la proiedad: "Ese fue el último gran dinero que les ingresó a las hijas de Lanata y por ahora pudieron pagar un mmontón de deudas y vivir".