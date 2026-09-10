Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 6² + 6 × 19 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 6 × 19 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 19 = 114

La expresión queda así: 36 + 114 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 114 = 150 |

150 - 40 = (?)

Resultado final: 110

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar concentración, memoria de reglas y cálculo mental sin necesidad de fórmulas complicadas.