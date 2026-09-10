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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 6 × (12 + 7) - 40.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este problema?

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 6² + 6 × 19 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 6 × 19 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 19 = 114

La expresión queda así: 36 + 114 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 114 = 150 |

150 - 40 = (?)

Resultado final: 110

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar concentración, memoria de reglas y cálculo mental sin necesidad de fórmulas complicadas.

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