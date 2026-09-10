Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

6 + 4 = 10

La expresión queda así: 10² - 7 × 5 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 7 × 5 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 5 = 35

La expresión queda así: 100 - 35 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 35 = 65 |

65 + 33 = (?)

Resultado final: 98

El error más común en este reto es avanzar de izquierda a derecha desde el primer número, sin resolver antes el paréntesis, la potencia y la multiplicación. Por eso, este juego funciona como una práctica breve pero efectiva: obliga a frenar, ordenar la información y usar la lógica antes de responder.