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El FMI monitorea el aumento de la morosidad en Argentina, pero no considera que sea un "riesgo" para la estabilidad económica

En su habitual conferencia de prensa, la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, se refirió a la situación de las demoras en los pagos de los créditos en Argentina. La tercera revisión del acuerdo con el Fondo comienza este mes.

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El FMI reconoció que monitorea el caso de la morosidad por los créditos en la Argentina. (Foto: Archivo)

El FMI reconoció que monitorea el caso de la morosidad por los créditos en la Argentina. (Foto: Archivo)

Es uno de los temas de la discusión política y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ocupó del tema desde Washington: “Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera en la Argentina”. La definición la dio la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, ante una consulta puntual.

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El FMI y un nuevo elogio para la Argentina. (foto: Archivo)

El FMI sigue el tema del aumento de la morosidad crediticia en la Argentina, pero descartó que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país. La advertencia llega en un momento en que el Gobierno busca profundizar el acceso al crédito y utilizarlo como una de las herramientas para impulsar la recuperación económica.

La directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, señaló que el endeudamiento de los hogares argentinos se mantiene relativamente bajo, en torno al 8% del PBI y para ese porcentaje, los bancos cuentan con niveles adecuados de capitalización y liquidez. También indicó que las entidades tienen provisiones que cubren más del 85% de su cartera de créditos en mora.

Este mes, el FMI inicia la tercera revisión del acuerdo con la Argentina. Con énfasis en los temas que Kristalina Georgieva le recordó en Washington y en Buenos Aires al ministro Luis Caputo. (Foto: Archivo)

Este mes, el FMI inicia la tercera revisión del acuerdo con la Argentina. Con énfasis en los temas que Kristalina Georgieva le recordó en Washington y en Buenos Aires al ministro Luis Caputo. (Foto: Archivo)

Al mismo tiempo, en otro tema fundamental como la marcha de la revisión de las etapas del plan de facilidades extendidas de la Argentina con el Fondo, la sintonía se mantiene inalterable. El FMI confirmó que esta nueva etapa comenzará durante la semana del 21 de septiembre, cuando llegará la misión técnica del organismo. La evaluación será clave para analizar el cumplimiento de las metas y la marcha del programa económico de Javier Milei.

Así como lo dijo hace poco tiempo Kristalina Georgieva, en su reunión en Washington con Luis Caputo, el FMI siempre pone la prioridad en estos temas: recomponer las reservas internacionales, reducir los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal y fortalecer el marco de políticas económicas. Para el organismo internacional, estos elementos, en la medida que se profundicen reducirán hasta eliminar para la Argentina la necesidad de acudir a su ayuda y lo pondrá de llenó en el acceso a los mercados internacionales de crédito nuevamente.

Morosidad: El FMI comparte la mirada del Gobierno

Hace unos días, el presidente Javier Milei fue contundente sobre este tema: "Son argumentaciones para dividir a la sociedad". En la habitual conferencia de prensa de los jueves, la vocera del FMI se refirió al tema. Aceptó que realiza un "monitorea" por el aumento de la morosidad, pero descarta por ahora un riesgo para los bancos y la marcha del plan económico.

El aumento de la morosidad de los créditos de los hogares argentinos comenzó a ser seguido de cerca por el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el organismo considera que, por el momento, el deterioro no representa una amenaza significativa para la estabilidad financiera del país.

La reflexión fue realizada por Julie Kozack, vocera del organismo, en Washington. La funcionaria reconoció que los técnicos del organismo están monitoreando el incremento de los préstamos que dejaron de ser pagados regularmente, pero destacó que el nivel de endeudamiento de las familias argentinas continúa siendo relativamente bajo en comparación con otros países de la región.

Según explicó Kozack, el endeudamiento de los hogares representa alrededor del 8% del PBI. Además, sostuvo que el sistema financiero mantiene niveles adecuados de capitalización y liquidez para seguir funcionando sin inconvenientes. Las entidades cuentan con provisiones suficientes para cubrir más del 85% de la cartera de créditos en mora.

La irregularidad de los créditos a los hogares aumentó durante los últimos meses, en un contexto en el que las familias enfrentan dificultades para afrontar el costo de vida y el pago de sus compromisos financieros. El FMI, de todos modos, busca diferenciar este fenómeno de una crisis bancaria. Para el organismo, la combinación de un bajo nivel de endeudamiento de los hogares y la solidez patrimonial de los bancos permite absorber por ahora el incremento de la mora.

El FMI inicia la tercera revisión del programa con la Argentina

En paralelo, el Fondo confirmó que la tercera revisión del programa económico argentino comenzará el 21 de septiembre, cuando una misión técnica del organismo llegue al país para analizar el cumplimiento de las metas acordadas con el Gobierno de Javier Milei.

La evaluación será clave para determinar el avance del programa y los próximos desembolsos vinculados al acuerdo de financiamiento. A diferencia de las revisiones anteriores, el FMI considera que Argentina llegaría a esta instancia con mejores resultados en varias de las metas centrales.

Kozack destacó que el país consiguió dos años consecutivos de superávit fiscal primario, redujo la inflación, retomó el crecimiento y comenzó a recomponer sus reservas internacionales. También señaló una mejora en la confianza de los mercados.

El organismo, sin embargo, mantiene la mirada puesta sobre la evolución de la economía real. La actividad industrial y la construcción muestran retrocesos y llevaron a reducir las expectativas de crecimiento para 2026. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta ahora una expansión del PBI de 2,1% para este año, frente al 3,5% que el propio FMI había estimado anteriormente.

El Fondo considera que el crecimiento argentino continúa dependiendo en buena medida de sectores como energía, minería y agro, y plantea la necesidad de ampliar esa recuperación hacia otras ramas de la economía.

En materia de cumplimiento del programa, el organismo estima que Argentina podría llegar a la tercera revisión sin necesidad de pedir un waiver, es decir, una dispensa formal por incumplir alguna de las condiciones pactadas. Según la evaluación preliminar, el Gobierno estaría en condiciones de cumplir las metas de emisión monetaria, reservas del Banco Central y resultado fiscal.

Cuando estuvo en Buenos Aires este año, Kristalina Georgieva dijo que pronto llegará el día en que la Argentina sea quien le de dinero al FMI. Aludió a que la recuperación de la economía local la liberará de seguir renovando sus créditos con el organismo internacional. La revisión comenzará, así, en un momento de contrastes: mientras el FMI respalda los resultados fiscales y financieros del programa, la morosidad por los créditos es seguida de cerca desde Washington, aunque por el momento, los números estén bajo los parámetros en los que no despiertan preocupación.

En pocas palabras

  • FMI monitorea: El FMI sigue el aumento de la morosidad crediticia en Argentina pero descarta riesgo financiero.
  • Revisión de acuerdo: La tercera revisión del acuerdo por la deuda con el FMI comenzará la semana del 21 de septiembre.
  • Metas del FMI: El organismo prioriza recomponer reservas, reducir riesgos y fortalecer políticas económicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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