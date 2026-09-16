Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 7) × 3 - 48 ÷ 8 + 29.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 7) × 3 - 48 ÷ 8 + 29.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
27 + 7 = 34
La expresión queda así: 34 × 3 - 48 ÷ 8 + 29
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
34 × 3 = 102 | 48 ÷ 8 = 6
La expresión queda así: 102 - 6 + 29
El cierre se hace de izquierda a derecha.
102 - 6 = 96 |
96 + 29 = (?)
El error común aparece cuando se resuelve por apuro y no por jerarquía matemática. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y cálculo rápido, sin perder de vista que un pequeño detalle de prioridad puede modificar toda la cuenta.