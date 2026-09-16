Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

27 + 7 = 34

La expresión queda así: 34 × 3 - 48 ÷ 8 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

34 × 3 = 102 | 48 ÷ 8 = 6

La expresión queda así: 102 - 6 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

102 - 6 = 96 |

96 + 29 = (?)

Resultado final: 125

El error común aparece cuando se resuelve por apuro y no por jerarquía matemática. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y cálculo rápido, sin perder de vista que un pequeño detalle de prioridad puede modificar toda la cuenta.