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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 7) × 3 - 48 ÷ 8 + 29.

Leé también Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta pone a prueba tu lectura de signos

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

27 + 7 = 34

La expresión queda así: 34 × 3 - 48 ÷ 8 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

34 × 3 = 102 | 48 ÷ 8 = 6

La expresión queda así: 102 - 6 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

102 - 6 = 96 |

96 + 29 = (?)

Resultado final: 125

El error común aparece cuando se resuelve por apuro y no por jerarquía matemática. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y cálculo rápido, sin perder de vista que un pequeño detalle de prioridad puede modificar toda la cuenta.

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