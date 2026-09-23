El Turco Naim fue visto con una misteriosa mujer y un detalle en la foto encendió los rumores

Ante la repercusión que tuvo la foto entre sus seguidores, uno de ellos aportó sobre la escena: “Salieron de la mano”. A lo que la panelista de Puro Show (El Trece) aseguró: “Ah bueno, el Turco Naim de novio entonces”.

Sin embargo por el momento se desconoce de quién se trata la mujer con quien asistió a la función teatral y el actor por ahora continúa manteniendo en reserva su vida privada como a lo largo de los últimos años.

Qué dijo Emilia Attias de su separación del Turco Naim

Emilia Attias fue entrevistada por Nacho Elizalde para el streaming Hispa y explicó los motivos por lo que se fue deteriorando su relación con El Turco Naim tras dos décadas en pareja.

“No son decisiones que me las tomo a la ligera y le di un montón de prioridad e hice todo de mí hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo”, indicó la actriz.

En ese sentido, la artista remarcó que su hija era testigo de cómo la relación entre los padres se iba deteriorando y que eso influyó en la decisión final de separarse.

“Tenía una hija que nos estaba mirando. Para mí, mi hija fue al revés, no fue´no me separo por ella´. Ella estaba viendo esa dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo”, contó la actriz.

“Y dije: yo no puedo mostrarle que esto es el amor. Peleándonos, tal vez hay pases de facturas. Una relación que no era armónica y que los dos estábamos eligiendo igual quedarnos. Imaginate si llega a pensar que nos quedamos por ella, la carga que es”, cerró con sinceridad Emilia Attias.