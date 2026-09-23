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El Turco Naim fue visto con una misteriosa mujer y un detalle en la foto encendió los rumores

El actor Turco Naim compartió una salida teatral junto a una mujer y un detalle llamó la atención. ¿Encontró el amor tras separarse de Emilia Attias?

23 sept 2026, 08:35
El Turco Naim fue visto con una misteriosa mujer y un detalle en la foto encendió los rumores

El Turco Naim fue visto con una misteriosa mujer y un detalle en la foto encendió los rumores

El Turco Naim fue visto con una misteriosa mujer y un detalle en la foto encendió los rumores

El Turco Naim fue visto con una misteriosa mujer y un detalle en la foto encendió los rumores

El Turco Naim y Emilia Attias se separaron en 2024 tras casi 20 años en pareja y una hija en común, Gina. Desde entonces, el actor encaró una nueva vida en Ecuador, donde abrió un bar frente al mar y también viaja a la Argentina constantemente para ver a su hija.

En las últimas horas, apareció una imagen del Turco Naim acompañado de una misteriosa mujer en medio de una salida teatral por las calles de Buenos Aires.

El actor siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida privada y desde la cuenta Gossipeame de Instagram se mostró la imagen del actor caminando junto una mujer tras ver la obra La cena de los tontos, protagonizada por Laurita Fernández, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez.

“El Turco Naim con una femenina fue al teatro a ver ‘La cena de los tontos’. ¿De cita, amiga o blanqueanding?”, describió Pochi junto a la foto publicada en redes.

Ante la repercusión que tuvo la foto entre sus seguidores, uno de ellos aportó sobre la escena: “Salieron de la mano”. A lo que la panelista de Puro Show (El Trece) aseguró: “Ah bueno, el Turco Naim de novio entonces”.

Sin embargo por el momento se desconoce de quién se trata la mujer con quien asistió a la función teatral y el actor por ahora continúa manteniendo en reserva su vida privada como a lo largo de los últimos años.

Qué dijo Emilia Attias de su separación del Turco Naim

Emilia Attias fue entrevistada por Nacho Elizalde para el streaming Hispa y explicó los motivos por lo que se fue deteriorando su relación con El Turco Naim tras dos décadas en pareja.

“No son decisiones que me las tomo a la ligera y le di un montón de prioridad e hice todo de mí hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo”, indicó la actriz.

En ese sentido, la artista remarcó que su hija era testigo de cómo la relación entre los padres se iba deteriorando y que eso influyó en la decisión final de separarse.

“Tenía una hija que nos estaba mirando. Para mí, mi hija fue al revés, no fue´no me separo por ella´. Ella estaba viendo esa dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo”, contó la actriz.

“Y dije: yo no puedo mostrarle que esto es el amor. Peleándonos, tal vez hay pases de facturas. Una relación que no era armónica y que los dos estábamos eligiendo igual quedarnos. Imaginate si llega a pensar que nos quedamos por ella, la carga que es”, cerró con sinceridad Emilia Attias.

     

 

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