Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 7) + 7 × 7 - (60 - 13) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 7) + 7 × 7 - (60 - 13) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 7 = 77 | 60 - 13 = 47
La expresión queda así: 77 + 7 × 7 - 47 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 7 = 49
La expresión queda así: 77 + 49 - 47 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
77 + 49 = 126 |
126 - 47 = 79 |
79 + 12 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de repasar una regla básica que aparece en muchas cuentas cotidianas.