Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

11 × 7 = 77 | 60 - 13 = 47

La expresión queda así: 77 + 7 × 7 - 47 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 77 + 49 - 47 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

77 + 49 = 126 |

126 - 47 = 79 |

79 + 12 = (?)

Resultado final: 91

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de repasar una regla básica que aparece en muchas cuentas cotidianas.