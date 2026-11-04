Visita del papa León XIV: el Gobierno confirmó dos cadenas nacionales, ¿cuándo serán?

La agenda continuará a las 18.30 en el Palacio Libertad, donde el Papa se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Al finalizar esa actividad, Milei y León XIV pronunciarán unas palabras que serán transmitidas por cadena nacional.

La segunda emisión oficial será el lunes, durante la misa que el Sumo Pontífice celebrará a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El Presidente también participará de esa ceremonia.

La agenda completa de León XIV en la Argentina

La visita del Papa se extenderá desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Javier Milei

El primer día estará dedicado a la recepción oficial y a las reuniones institucionales. Después de su arribo a Aeroparque, León XIV realizará un homenaje al general San Martín y participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

16.30: llegada a la Argentina, en Aeroparque.

17: homenaje en el monumento al general José de San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18.30: actividad en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

19: primera cadena nacional, con las palabras de Milei y el Papa.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y encuentros religiosos

La segunda jornada comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el Pontífice visitará a los huéspedes y al personal de la institución. Luego se trasladará a Palermo para celebrar la misa que será transmitida por cadena nacional.

Por la tarde, tendrá actividades con representantes del mundo del trabajo, referentes de distintas tradiciones religiosas y miembros del Episcopado argentino.

9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Segunda cadena nacional.

16.10: encuentro con representantes sindicales y de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de vísperas con el Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena privada con los obispos en la sede del Arzobispado.

Durante las actividades también está prevista la participación de artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Abel Pintos, Los Olmos, Athenas y Uriel Arcodaci.

Martes 10 de noviembre: el viaje a Córdoba

El martes, León XIV viajará a Córdoba. La partida desde Buenos Aires está prevista para las 7.10 y el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, para las 9.

Luego se trasladará al predio donde encabezará una celebración religiosa y realizará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles. La misa está programada para las 10. La comitiva de funcionarios nacionales estará encabezada por Karina Milei.

Por la tarde, el Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

7.10: partida hacia Córdoba.

9: llegada al aeropuerto de Córdoba.

10: celebración de la misa.

15.15: encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: regreso a Buenos Aires.

19.45: recorrido en papamóvil por la avenida del Libertador, en la zona del Monumento a los Españoles.

20.15: vigilia con jóvenes, bajo el lema "¡Ánimo, levántate!".

Miércoles 11 de noviembre: visita a Devoto y despedida en Luján

El último día de la visita comenzará con una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en Villa Devoto. Después, León XIV viajará a Luján para visitar la Basílica de Nuestra Señora y celebrar una misa frente a los fieles.

La despedida oficial tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con la presencia de Javier Milei. Desde allí, el Pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con la última etapa de su gira por Sudamérica.