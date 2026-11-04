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Se conoció el ranking de destructores de la Fórmula 1: la impactante diferencia entre Colapinto y Gasly

Salió el ranking de destructores de la F1: Oliver Bearman lidera y Franco Colapinto está lejos de Gasly. Los detalles.

Colapinto y Gasly

Colapinto y Gasly, pilotos de Alpine. 

Los incidentes en pista y los daños en los monoplazas representan una contabilidad paralela de alta significación dentro de la Fórmula 1. Tras la disputa del Gran Premio de México, se difundió la actualización del Mundial de Destructores, una clasificación no oficial confeccionada por analistas y fanáticos a partir de los datos publicados por el sitio F1 Dashboard. La tabla contabiliza los valores estimados de reposición de componentes clave —tales como alerones, suspensiones, cajas de cambios y chasis— e identifica qué pilotos han generado mayores desembolsos a sus estructuras. El ranking se encuentra encabezado por Oliver Bearman, con un acumulado de 2.243.000 dólares en reparaciones.

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Dentro de las cifras más destacadas del listado aparece la posición de Pierre Gasly. El piloto francés ocupa el segundo escalón del clasificador con un total de 2.041.000 dólares invertidos en arreglos, ubicándose apenas por detrás del líder. En contraposición, Franco Colapinto figura en la décima colocación con un gasto de 1.122.000 dólares. La brecha entre los dos representantes de Alpine roza el millón de dólares, marcando un fuerte contraste entre los registros de ambos compañeros de garaje.

Pese a esta diferencia interna, las cifras combinadas representan una advertencia económica para la escudería francesa. Alpine acumula 3.163.000 dólares en gastos por accidentes en la temporada 2026, situándose como el segundo equipo con mayores costos de la grilla, únicamente por detrás de Red Bull, que encabeza la nómina institucional con 3.450.000 dólares.

Cómo quedó la tabla completa de gastos por roturas en la Fórmula 1 tras el GP de México

Detrás de Bearman y Gasly, el podio individual lo completa el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), registrando 2.038.000 dólares. Por su parte, Alexander Albon (Williams) aparece en el cuarto lugar con 1.956.000 dólares, siendo el primer competidor de la nómina que se ubica por debajo de la barrera de los dos millones.

El ordenamiento de la tabla de posiciones del Mundial de Destructores se compone de la siguiente manera:

  • 1. Ollie Bearman: 2.243.000 dólares

  • 2. Pierre Gasly: 2.041.000 dólares

  • 3. Charles Leclerc: 2.038.000 dólares

  • 4. Alex Albon: 1.956.000 dólares

  • 5. Isack Hadjar: 1.631.000 dólares

  • 6. Oscar Piastri: 1.426.000 dólares

  • 7. Max Verstappen: 1.409.000 dólares

  • 8. Kimi Antonelli: 1.382.000 dólares

  • 9. Sergio Pérez: 1.310.000 dólares

  • 10. Franco Colapinto: 1.122.000 dólares

  • 11. George Russell: 1.025.000 dólares

  • 12. Arvid Lindblad: 966.000 dólares

  • 13. Carlos Sainz: 910.000 dólares

  • 14. Fernando Alonso: 835.000 dólares

  • 15. Lewis Hamilton: 626.000 dólares

  • 16. Esteban Ocon: 620.000 dólares

  • 17. Lance Stroll: 600.000 dólares

  • 18. Gabriel Bortoleto: 575.000 dólares

  • 19. Liam Lawson: 475.000 dólares

  • 20. Valtteri Bottas: 425.000 dólares

  • 21. Lando Norris: 396.000 dólares

  • 22. Nico Hülkenberg: 300.000 dólares

  • 23. Yuki Tsunoda: 60.000 dólares

  • 24. Ryo Hirakawa: 0 dólares

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