Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve antes de los 10 segundos

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 7² + 4 × 23 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 4 × 23 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 23 = 92

La expresión queda así: 49 + 92 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 92 = 141 |

141 - 40 = ?

La expresión queda así: 101

Resultado final: 101

El error más frecuente aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar por completo el camino hacia la respuesta.