Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 4 × (16 + 7) - 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 4 × (16 + 7) - 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 7 = 23
La expresión queda así: 7² + 4 × 23 - 40
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
7² = 49
La expresión queda así: 49 + 4 × 23 - 40
Luego se resuelve la multiplicación restante.
4 × 23 = 92
La expresión queda así: 49 + 92 - 40
Se termina operando de izquierda a derecha.
49 + 92 = 141 |
141 - 40 = ?
La expresión queda así: 101
El error más frecuente aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar por completo el camino hacia la respuesta.