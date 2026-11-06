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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 4 × (16 + 7) - 40.

Leé también Desafío matemático: no todos logran resolverlo en pocos segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 7² + 4 × 23 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 4 × 23 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 23 = 92

La expresión queda así: 49 + 92 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 92 = 141 |

141 - 40 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en una decisión clave

La expresión queda así: 101

Resultado final: 101

El error más frecuente aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar por completo el camino hacia la respuesta.

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