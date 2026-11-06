Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

6 + 9 = 15

La expresión queda así: 42 + 6 × 15 - 6 × 4 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 15 = 90 | 6 × 4 = 24

La expresión queda así: 42 + 90 - 24 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 90 = 132 |

132 - 24 = 108 |

108 + 15 = ?

Resultado final: 123

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.