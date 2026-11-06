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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 6 × (6 + 9) - 6 × 4 + 15.

Leé también Desafío matemático: no todos logran resolverlo en pocos segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

6 + 9 = 15

La expresión queda así: 42 + 6 × 15 - 6 × 4 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 15 = 90 | 6 × 4 = 24

La expresión queda así: 42 + 90 - 24 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 90 = 132 |

132 - 24 = 108 |

108 + 15 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión puede sorprenderte al resolver

Resultado final: 123

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.

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