Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 6 × (6 + 9) - 6 × 4 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 6 × (6 + 9) - 6 × 4 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 9 = 15
La expresión queda así: 42 + 6 × 15 - 6 × 4 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 15 = 90 | 6 × 4 = 24
La expresión queda así: 42 + 90 - 24 + 15
3) Sumas y restas
Finalmente se opera en orden de aparición.
42 + 90 = 132 |
132 - 24 = 108 |
108 + 15 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.