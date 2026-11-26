El texto también contempla cambios en el régimen de Ficha Limpia, el mecanismo de elección de representantes argentinos en el Parlasur, la Boleta Única de Papel y los procedimientos de afiliación a los partidos políticos. En cuanto a los debates presidenciales, elimina su obligatoriedad en las elecciones generales, aunque mantiene esa instancia para una eventual segunda vuelta.

El Senado aprobó por unanimidad la ley de ludopatía

Después de la votación de la reforma electoral, los senadores aprobaron por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. El consenso entre el oficialismo y la oposición permitió que la iniciativa consiguiera todos los votos afirmativos tanto en la votación general como en la particular.

El proyecto busca establecer herramientas para prevenir la adicción al juego, con especial atención en niños y adolescentes, y fijar mecanismos de control sobre las plataformas de apuestas online.

El acuerdo entre Patricia Bullrich y el jefe del bloque peronista, José Mayans, fue determinante para destrabar la discusión y evitar que la iniciativa perdiera estado parlamentario. Las negociaciones permitieron acercar posiciones entre los distintos espacios y alcanzar un texto que finalmente recibió el respaldo de toda la Cámara.

El proyecto para combatir el juego ilegal necesita dos tercios

La agenda del Senado también contempla el tratamiento de un proyecto para combatir el juego ilegal. A diferencia de la ley de ludopatía, esta iniciativa no cuenta con dictamen de comisión, por lo que necesitó reunir los dos tercios de los votos de los senadores presentes para poder ser tratada sobre tablas.

Ese requisito obliga a los impulsores del proyecto a conseguir un respaldo más amplio que el necesario para una votación ordinaria. La discusión se desarrollaba en el marco de la preocupación por la expansión de las apuestas clandestinas y la necesidad de fortalecer los controles sobre las plataformas que operan fuera de las regulaciones vigentes.

La discusión en el recinto se extendía sobre el segundo proyecto que presentó el bloque de La Libertad Avanza para "complementar" la primera iniciativa que ya contaba con media sanción.

El legislador Martín Soria de Unión por la Patria reclamó que la sanción de la segunda propuesta podría ser interpretado como una "derogación" de la primera iniciativa por parte de la Justicia. El senador adelantó que el bloque del peronismo no acompañará el proyecto.

Qué cambia con la reforma electoral

Uno de los puntos centrales del proyecto es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027. La medida será por única vez y no implica la eliminación definitiva del sistema de primarias.

Para conseguir el respaldo en comisión y llevar la iniciativa al recinto, el oficialismo dejó de lado la posibilidad de incorporar las listas colectoras, un mecanismo que permitía a fuerzas provinciales respaldar a un candidato presidencial de otro espacio sin compartir la misma boleta en todos los cargos.

La iniciativa también contempla otros cambios en el sistema electoral:

Ficha Limpia: establece impedimentos para ser candidato a cargos electivos para personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos vinculados con hechos de corrupción.

Financiamiento de campañas: modifica el esquema de financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión y establece límites para determinados mecanismos.

Debates presidenciales: elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales en las elecciones generales. En caso de segunda vuelta, se mantendrá la instancia entre los dos candidatos.

Veda electoral: modifica las restricciones para actividades comerciales, sociales y culturales durante la veda y revisa las limitaciones a la comunicación política.

Parlasur: introduce cambios en el mecanismo de elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur.

Boleta Única de Papel: incorpora modificaciones en aspectos del procedimiento electoral y del escrutinio.

Partidos políticos: habilita mecanismos de afiliación partidaria por medios digitales.

La suspensión de las PASO es el principal objetivo político del Gobierno de cara al calendario electoral de 2027, en el que se elegirá al próximo presidente de la Argentina para el período 2027-2031.