Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 + 9 + 7 - (18 + 6) + 44.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 + 9 + 7 - (18 + 6) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 6 = 24
La expresión queda así: 15 × 8 + 9 + 7 - 24 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
15 × 8 = 120
La expresión queda así: 120 + 9 + 7 - 24 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
120 + 9 = 129 |
129 + 7 = 136 |
136 - 24 = 112 |
112 + 44 = (?)
El tropiezo más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en qué momento una cuenta sencilla puede volverse engañosa.