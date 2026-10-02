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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 + 9 + 7 - (18 + 6) + 44.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis pone a prueba tu paciencia

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 6 = 24

La expresión queda así: 15 × 8 + 9 + 7 - 24 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 8 = 120

La expresión queda así: 120 + 9 + 7 - 24 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

120 + 9 = 129 |

129 + 7 = 136 |

136 - 24 = 112 |

112 + 44 = (?)

Resultado final: 156

El tropiezo más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en qué momento una cuenta sencilla puede volverse engañosa.

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