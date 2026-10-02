Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

18 + 6 = 24

La expresión queda así: 15 × 8 + 9 + 7 - 24 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 8 = 120

La expresión queda así: 120 + 9 + 7 - 24 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

120 + 9 = 129 |

129 + 7 = 136 |

136 - 24 = 112 |

112 + 44 = (?)

Resultado final: 156

El tropiezo más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en qué momento una cuenta sencilla puede volverse engañosa.