Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 3 × (16 + 7) - 8 × 4 + 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 3 × (16 + 7) - 8 × 4 + 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 7 = 23
La expresión queda así: 39 + 3 × 23 - 8 × 4 + 25
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 23 = 69 | 8 × 4 = 32
La expresión queda así: 39 + 69 - 32 + 25
Finalmente se opera en orden de aparición.
39 + 69 = 108 |
108 - 32 = 76 |
76 + 25 = (?)
El error común en este reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Muchas respuestas equivocadas aparecen cuando se empieza a sumar y restar antes de atender el paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, estos juegos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y rapidez para detectar el orden correcto de una cuenta.