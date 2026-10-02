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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 3 × (16 + 7) - 8 × 4 + 25.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: mirá bien este cálculo sin mirar la solución

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 39 + 3 × 23 - 8 × 4 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 23 = 69 | 8 × 4 = 32

La expresión queda así: 39 + 69 - 32 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 69 = 108 |

108 - 32 = 76 |

76 + 25 = (?)

Resultado final: 101

El error común en este reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Muchas respuestas equivocadas aparecen cuando se empieza a sumar y restar antes de atender el paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, estos juegos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y rapidez para detectar el orden correcto de una cuenta.

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