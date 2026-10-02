Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 39 + 3 × 23 - 8 × 4 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 23 = 69 | 8 × 4 = 32

La expresión queda así: 39 + 69 - 32 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 69 = 108 |

108 - 32 = 76 |

76 + 25 = (?)

Resultado final: 101

El error común en este reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Muchas respuestas equivocadas aparecen cuando se empieza a sumar y restar antes de atender el paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, estos juegos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y rapidez para detectar el orden correcto de una cuenta.