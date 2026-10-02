La reacción de Julieta Prandi tras conocer que Claudio Contardi apelará a la condena por abuso: "Terror"

Cuáles son los argumentos que presentará la defensa del ex de Julieta Prandi para intentar que se anule el juicio en el que fue condenado por abuso

Uno de los principales argumentos de la defensa de Claudio Contardi está relacionado con cuatro entrevistas que Julieta Prandi concedió a revistas de alcance nacional entre 2015 y 2017, período en el que, de acuerdo con la denuncia, habrían ocurrido algunos de los hechos investigados.

Los abogados sostienen que esas publicaciones deberían haber sido incorporadas al juicio oral para que la modelo pudiera responder sobre sus propias declaraciones públicas de aquellos años.

“La defensa no le pide a la Corte que decida hoy cuál de las dos versiones es cierta. Sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio”, afirmó Francisco Oneto, según la presentación citada.

Entre los elementos que la defensa pretende sumar aparece una entrevista publicada el 4 de agosto de 2015. En aquella oportunidad, Julieta Prandi se había referido a la posibilidad de tener otro hijo junto a Claudio Contardi y había expresado: “Yo sí, y Claudio también. (…) Una casa ruidosa puede ser muy divertida”.

El planteo de los abogados apunta a contrastar aquella declaración con el relato que Prandi brindó durante el juicio realizado en 2025. Según sostiene la defensa, la modelo ubicó el comienzo de los abusos después del nacimiento de su segundo hijo, ocurrido una semana antes de la publicación de esa entrevista.

Otro de los testimonios periodísticos mencionados corresponde al 23 de agosto de 2016. Allí, Prandi había dicho: “Por suerte, tengo un marido que me banca en todo y me ayuda con los chicos”.

Para los abogados de Contardi, esta frase debía ser confrontada con lo expresado posteriormente durante el juicio, donde la modelo describió que en ese momento sentía “desprecio y asco” hacia quien era su esposo.

La defensa considera que esas diferencias entre las declaraciones públicas y el relato presentado durante el proceso debieron ser discutidas en el debate oral.

Pero el nuevo recurso no se limita a las entrevistas. Los representantes legales de Claudio Contardi también cuestionarán distintos aspectos del proceso judicial y sostendrán que la causa debió resolverse mediante un juicio por jurados. Además, objetarán la pericia psicológica realizada durante el proceso. Según su postura, no se habrían llevado adelante determinadas pruebas y controles destinados a evaluar una eventual simulación.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la forma en que se analizó el consentimiento. La defensa sostiene que este punto fue valorado a partir del contexto general de la relación de pareja y no mediante elementos específicos correspondientes a cada uno de los episodios denunciados.

Finalmente, los abogados también objetarán la pena de 18 años y seis meses de prisión y cuestionarán la continuidad de la detención de Claudio Contardi mientras la condena todavía no quede firme.