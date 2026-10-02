A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

La reacción de Julieta Prandi tras conocer que Claudio Contardi apelará a la condena por abuso: "Terror"

Mientras se supo que la defensa de Claudio Contardi dará un nuevo paso judicial y apelará ante la Suprema Corte bonaerense, Julieta Prandi no dudó en expresar su contundente postura. Mirá.

2 oct 2026, 08:37
La reacción de Julieta Prandi tras conocer que Claudio Contardi apelará a la condena por abuso: Terror

La reacción de Julieta Prandi tras conocer que Claudio Contardi apelará a la condena por abuso: "Terror"

La reacción de Julieta Prandi tras conocer que Claudio Contardi apelará a la condena por abuso: Terror

La reacción de Julieta Prandi tras conocer que Claudio Contardi apelará a la condena por abuso: "Terror"

Una nueva jugada judicial de Claudio Contardi volvió a poner su caso en el centro de la escena y provocó una contundente reacción de Julieta Prandi. El exmarido de la modelo, condenado a 18 años y seis meses de prisión por abuso sexual, buscará ahora que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revise el fallo que confirmó su responsabilidad penal.

La defensa del empresario prepara una nueva apelación contra la decisión de la Cámara de Casación. Según informó TN, los abogados Francisco Oneto e Ignacio Joaquín Alvarado intentarán incorporar nuevas pruebas y solicitarán la absolución de Contardi. Como alternativa, pedirán que se lleve adelante un nuevo juicio.

La noticia generó una fuerte reacción de Julieta Prandi, quien fue consultada por las cámaras de LAM (América TV) sobre el nuevo planteo de su exmarido. La modelo fue contundente al referirse a la situación familiar y lanzó una frase que generó impacto: “Mis hijos le tienen terror”.

Al mismo tiempo, la actual esposa de Emanuel Ortega manifestó tranquilidad frente a la estrategia judicial de Contardi, al considerar que se trata de un intento de sus abogados por modificar la pena. El planteo llega luego de que la Cámara de Casación confirmara el fallo, lo que hace que las chances de una modificación de la pena son remotas según explicó la modelo al programa de Ángel de Brito.

Cuáles son los argumentos que presentará la defensa del ex de Julieta Prandi para intentar que se anule el juicio en el que fue condenado por abuso

Uno de los principales argumentos de la defensa de Claudio Contardi está relacionado con cuatro entrevistas que Julieta Prandi concedió a revistas de alcance nacional entre 2015 y 2017, período en el que, de acuerdo con la denuncia, habrían ocurrido algunos de los hechos investigados.

Los abogados sostienen que esas publicaciones deberían haber sido incorporadas al juicio oral para que la modelo pudiera responder sobre sus propias declaraciones públicas de aquellos años.

“La defensa no le pide a la Corte que decida hoy cuál de las dos versiones es cierta. Sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio”, afirmó Francisco Oneto, según la presentación citada.

Entre los elementos que la defensa pretende sumar aparece una entrevista publicada el 4 de agosto de 2015. En aquella oportunidad, Julieta Prandi se había referido a la posibilidad de tener otro hijo junto a Claudio Contardi y había expresado: “Yo sí, y Claudio también. (…) Una casa ruidosa puede ser muy divertida”.

El planteo de los abogados apunta a contrastar aquella declaración con el relato que Prandi brindó durante el juicio realizado en 2025. Según sostiene la defensa, la modelo ubicó el comienzo de los abusos después del nacimiento de su segundo hijo, ocurrido una semana antes de la publicación de esa entrevista.

Otro de los testimonios periodísticos mencionados corresponde al 23 de agosto de 2016. Allí, Prandi había dicho: “Por suerte, tengo un marido que me banca en todo y me ayuda con los chicos”.

Para los abogados de Contardi, esta frase debía ser confrontada con lo expresado posteriormente durante el juicio, donde la modelo describió que en ese momento sentía “desprecio y asco” hacia quien era su esposo.

La defensa considera que esas diferencias entre las declaraciones públicas y el relato presentado durante el proceso debieron ser discutidas en el debate oral.

Pero el nuevo recurso no se limita a las entrevistas. Los representantes legales de Claudio Contardi también cuestionarán distintos aspectos del proceso judicial y sostendrán que la causa debió resolverse mediante un juicio por jurados. Además, objetarán la pericia psicológica realizada durante el proceso. Según su postura, no se habrían llevado adelante determinadas pruebas y controles destinados a evaluar una eventual simulación.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la forma en que se analizó el consentimiento. La defensa sostiene que este punto fue valorado a partir del contexto general de la relación de pareja y no mediante elementos específicos correspondientes a cada uno de los episodios denunciados.

Finalmente, los abogados también objetarán la pena de 18 años y seis meses de prisión y cuestionarán la continuidad de la detención de Claudio Contardi mientras la condena todavía no quede firme.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Prandi Claudio Contardi

Lo más visto